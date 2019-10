Tall fra Matvett viser at matbutikker kaster flere titalls tusen tonn mat hvert år.

Selskapet mener kunders dårlige butikkvaner er med på å skape en del av svinnet.

– Kundene er absolutt med på å påvirke at butikkene må kaste mat. Særlig hvis de henter seg noe i en hylle og setter det fra seg et annet sted fordi de ombestemmer seg, sier kommunikasjonssjef Anne Marie Schrøder.

Tiner i hyllene

Kjøpmann på Meny Farmandstredet i Tønsberg, Hilde Hallenstvet, er kjent med problemet. Blant annet finner de frysevarer som er lagt igjen i andre hyller og har tinet.

– Det er en utfordring at vi finner kjølevarer som står i tørrvarehyllen, eller at andre varer legges i fryseren.

Hallenstvet forteller videre at de prøver å redde varene hvis de oppdager dem i tide, men at det ofte havner i søpla.

– Som regel oppdager vi det for sent. Da må det kastes, legger hun til.

SVINN: Hilde Hallenstvet mener det er flere ting både butikken og kunden kan gjøre for å redusere svinn. (arkivbilde) Foto: Marita Nilsen / NRK

Legg det heller igjen i kassen

Hallenstvet oppfordrer alle til å legge varen igjen hos de ansatte i kassene dersom en angrer og ikke har tid til å legge varen tilbake. Da har butikken selv kontroll og kan legge varen der den hører hjemme.

Det er også bedre om du legger varen et sted hvor det er tilsvarende temperatur som der den egentlig hører hjemme.

Ifølge Hallenstvet har kunder også andre uvaner i butikken som også forårsaker svinn.

– De skal ha lengst mulig holdbarhet, sier hun.

Kjenner seg (litt) igjen

Blant kundene møter NRK student Hedda Hansen. Hun innrømmer at det hender at hun legger fra seg varer der de ikke hører hjemme, men da like ved kassene.

– Som regel pleier jeg å ta meg tid til å gå tilbake med varen med mindre jeg står rett ved kassen og finner noe jeg heller vil ha der for eksempel, sier hun.

Studenten understreker at dette ikke gjelder frosne varer. De legger hun alltid tilbake i frysedisken.

– Det er ikke alltid det er riktig frysedisk, men den havner i fryseren, smiler hun.

Kommunikasjon og nedsatt pris

Schrøder har tips til hva butikkene kan gjøre for å hindre svinn som følge av kunders uvaner. Hun tror det kan løses med bedre kommunikasjon gjennom plakater i butikkene.

– Ha litt morsomme budskap som: Er du singel, ta med meg hjem, for at folk skal velge de single banene, nevner hun som et eksempel.

– Eller: Skal du drikke melken i dag, ta den som går ut først på dato.

Hallenstvet har også en ide om hva butikken selv kan gjøre for å redusere matsvinn.

– Vi kan gjøre en stor jobb når det gjelder det å finne varene før de går ut på dato, lage gode priser og selge det billigere til forbruker, sier hun.