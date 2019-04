Anbefaler deg å lage et «rotehjørne» i hagen

Bier og humler er utrydningstruet, og det engasjerer. Stadig flere hageeiere velger bievennlige blomster til hager og verandakasser, viser en rundspørring NRK har gjort blant noen av de større hagesentrene.

Kulturlandskap som forsvinner, antas å være hovedgrunnen til nedgangen i antall bier og biearter, ifølge Artsdatabanken.

Et råd for å gjøre biene en tjeneste, kan derfor være å beholde et «rotehjørne» i hagen når du gjør den klar til 17. mai.

Rot i hagen

– Jeg er tilhenger av å gjøre det mest mulig rotete i hagen. Insektene trenger det, og det å legge til rette for insekter, gjør også at det blir mindre hagearbeid, sier Einar Winther.

I hagen hans i Åsgårdstrand er det ennå tidlig vår, men i drivhuset er det sådd frø av bie- og humlevennlige blomster.

– Insektene trenger ikke de glatte plenene som vi synes er så praktfulle, sier han.

VIKTIG: Selja er veldig viktig for humler og bier nå tidlig på våren. Hageeier Einar Winther er opptatt av at insektene skal ha best mulig forhold i hagen. Alle monner drar, er hans motto. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Seks anbefalinger

Rot i vei i hagen, og ha gjerne et hjørne i hagen med noen råtne stokker og slikt, hvor du lar det gro vilt, råder Winther.

Gartner Hanne Berge ved Hageland Nøtterøy kommer med samme råd.

– Jeg vil slå et slag for at man lager et naturlig hjørne i hagen. For det er ikke bare det vi sår og planter, men hele naturen er jo med på at økosystemet fungerer. For eksempel er selja ei veldig viktig plante for humler og bier nå om dagen. Den gir vårnæring til insektene.

POPULÆR: Solsikker er en av bienes favoritter, ifølge gartneren. (arkivbilde) Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Vil du også plante litt, er solsikker og blomkarse blant hennes favoritter som egner seg som bie- og humlemat.

– De er enkle å få til og har store og flotte blomster med nektar som insektene vil ha. Også enghumleblomst, kornblomster og honningurt er god insektnæring, sier hun.

FORNØYD: – Det er positivt at folk blir mer opptatt av insektene. Det gjør blant annet at barn kan finne ut hvor maten kommer fra, sier Hanne Berge. Foto: Jan Gulliksen / NRK

Interessen for bier øker

I løpet av året skal Miljødirektoratet lage en tiltaksplan for å øke kunnskapen om villbier og andre pollinerende insekter. Men et økende antall hageeiere og andre er allerede i gang med å bidra med sitt for å hjelpe biene til å overleve.

Hagesentre NRK har kontaktet kan nemlig melde at interessen for å plante bievennlige blomster i hager og blomsterkasser øker.

– Og denne interessen går gjerne hånd i hånd med ønsket om å dyrke mer spiselige planter, legger Berge til.