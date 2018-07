«Lillen» har 63 500 følgere på Instagram

Gry Catinka Wold leier lokaler på Semb hovedgård i Horten der hun driver en behandlingsklinikk for hester. Hun fikk Shire-hesten «Lillen» fra England for seks år siden. Nå er han 11.

– Han vokste helt frem til i fjor. Da fantes det ikke lenger utstyr til ham i vanlige butikker. Vi importerer fra England, og syr selv, forteller hun.

«Lillen» er 1,89 meter til manken og veier 1,2 tonn. Wold anslår at hodet hans alene veier et sted mellom 150 og 200 kilo, men skremmende er han ikke.

21,5 CM: Høvene hans er 21,5 centimeter i diameter, opplyser eieren. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Shire-hesten er nemlig blitt brukt som terapihest for både barn, voksne og andre hester.

– Barna blir ikke skremt av «Lillen». Han er ganske rolig, og kommuniserer godt. Det treffer både folk og dyr, sier Wold.

– Som terapihest for hester har han jobbet med å lære andre hester god folkeskikk. Han lærer dem de kodene de trenger å kunne. «Lillen» er en rettferdig, god og rolig leder, fortsetter hun.

Populær

Shire-hesten i Horten har også sin egen Instagram-profil med rundt 63 500 følgere. Gjennom den sjarmerer han folk både i og utenfor Norge.

– Vi får henvendelser flere ganger i uken. Folk vil komme å hilse på ham, forteller Wold.

– Er det noe som tyder på at han har vondt på grunn av størrelsen?

– Nei, ingenting. Han har et spesielt ganglag, og i begynnelsen var vi litt bekymret for at det var noe galt. Vi sjekket alt for å være sikre på at det ikke er noe som plager ham, og det er det ikke. Han er 100 prosent frisk.

NYINNFLYTTET: I vår flyttet «Lillen» fra Asker til Semb hovedgård i Horten. Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er datteren hennes, Emma Wold, som jobber med å bygge opp «Lillens» instagramprofil. Hun har ikke en egen konto, men bruker to timer daglig på hestens profil.

– Det er mange tyskere, amerikanere og canadiere som er veldig interessert i ham, forteller hun.

Gry Catinka Wold opplyser at det finnes rundt 1 500 shire-hester på verdensbasis.

Sjelden

Veterinær Petter Myhre ved Jarlsberg hesteklinikk kjenner ikke til hesten, men sier det er uvanlig at hester vokser så lenge som i ti år.

– Man sluttmåler hester og ponnier det året de fyller åtte. Da antar man at de ikke vokser mer. Ved fire-seks års alder er de fleste ferdig utvokst, sier han.

– Det er sjeldent med hester på denne størrelsen. Enkelte raser er i størrelsesorden 700–800 kilo og oppover til den størrelsen, men de utgjør en liten del av hestebestanden, fortsetter han.

Veterinæren ser heller ikke noen helsemessig problematikk med det å være så stor.

– De er nok i utgangspunktet dimensjonert for det. Altså at ting står i proporsjon med både utvikling av organer, ben -og knokkelsystem.

