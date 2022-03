Zelenskyj: Ukraina har påført Russland store tap

– I den siste uken har våre heroiske væpnede styrker påført mektige slag mot fienden. Store tap, sa Zelenskyj i en videotale natt til lørdag.

Han hevder at 16.000 russiske soldater er drept så langt. Det russiske forsvarsdepartementet opplyste fredag at de har mistet 1351 soldater i Ukraina og at 3825 var blitt såret, ifølge BBC.

Opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

– Jeg er takknemlig overfor våre forsvarere som har vist okkupantene at «havet ikke er rolig for dem, selv om det ikke er storm». Det kommer til å bli ild, sa Zelenskyj.

Helt nødvendig med samtaler

For å begrense Russlands handlinger mener han det er en enkelt og logisk løsning:

– Samtaler er nødvendig. Meningsfullt. Umiddelbart. Rettferdig. For resultatets skyld, ikke for forsinkelsens skyld, sa presidenten.

Han la til at lidelsene i den beleirede havnebyen Mariupol forverres. Titusener av mennesker er innesperret uten mat, vann eller varme.

– Situasjonen i byen er fremdeles tragisk. Fullstendig tragisk. Det russiske militæret tillater ikke at humanitær hjelp slipper inn i byen, sa Zelenskyj.

Presidenten tok også for seg russisk propaganda.

– Dere vet alle nøyaktig hvor stort statlig propagandasystem Russland har bygget opp. Trolig er det ingen andre i verden som har brukt slike enorme beløp på løgner, sa Zelenskyj.

Men Moskva har ikke tatt med i beregningen at denne innsatsen ikke garanterer et resultat, uttalte han videre.

– Der veien med løgner må belegges med penger, er ikke resultatet sikret. Sannhetens vei er vanskelig, men sannheten lager sin egen vei, sa han.