Russland: Vil fokusere på «frigjøringen» av Donbas-regionen

– Hovedoppgavene i den første fasen av operasjonen er fullført, sier Sergej Rudskoj, ifølge AFP.

Han er sjef for generalstaben i den russiske hæren, og hevder 93 prosent av Luhansk og 54 prosent av Donetsk er under russisk kontroll nå.

– Kamppotensialet til Ukrainas væpnede styrker har blitt betydelig redusert, noe som gjør at vi kan fokusere på vår hovedinnsats på å oppnå hovedmålet – frigjøringen av Donbas, sier han videre.

21. februar, bare tre dager før Russland invaderte Ukraina, anerkjente Putin uavhengigheten og suvereniteten til Donetsk og Luhansk. Prorussiske separatister tok kontroll over fylkene i 2014.

Kilde: Institute for the Study of War / Rochan Consulting / NRK. Oppdatert (25.03.2022)

Russland vil finne en seier

Det er mulig at den russiske hæren ser at de ikke klarer å ta kontroll over hele Ukraina, sier sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Tor Bukkvoll.

– Det er selvfølgelig bare tull at de har oppnådd det de ønsker. De ønsket jo å ta Kyiv og flere andre byer, og det har de overhodet ikke klart, sier han til NRK.

Tor Bukkvoll i FFI tror Russland leter etter en «seier». Foto: FFI

Da er det et alternativ for dem å begrense seg til Donbas-regionen.

– De er jo ute etter å finne en løsning som kan fremstilles som en seier for egen befolkning. De skal jo forklare den russiske befolkningen hvorfor trolig mer enn 10.000 soldater har dødd. Da må de komme med ett eller annet, de kan ikke si at dette var forgjeves, sier Bukkvoll.

I Rubizjne, som ligger i Luhansk-regionen, har flere bygninger blitt skadet så langt i krigen. Foto: STRINGER / Reuters

Utelukker ikke å angripe ukrainske byer

Bukkvoll sier han er skeptisk til uttalelsene før han ser noen konkrete steg på bakken.

– Vi må nok se en tilbaketrekking av styrkene fra de andre delene av Ukraina før vi kan tro på dette.

Det russiske forsvarsdepartementet sier også at de ikke vil utelukke å angripe ukrainske byer som har satt opp blokader, ifølge BBC.

De sier også at de vil reagere umiddelbart dersom det blir bestemt å stenge luftrommet over Ukraina, noe president Volodymyr Zelenskyj har bedt om flere ganger. Nato sier derimot dette ikke er aktuelt.

Russiske styrker har møtt stor motstand i hovedstaden Kyiv og nord i landet, og har hatt liten fremgang i landet de siste ukene.

Unntaket er Mariupol, som russiske styrker ser ut til å klare å ta, ifølge Bukkvoll. Ellers er det i praksis ingen fremrykking på bakken.

– Det man har lurt på en stund er jo om dette skyldes at de har tatt en pause for å ringe inn nye styrker, omgruppere og kjøre en ny offensiv. Men disse uttalelsene tyder ikke på at det blir en ny offensiv mot hele landet, og ikke mot Kyiv, sier han.