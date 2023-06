Zelenskyj sier motoffensiven er i gang i Ukraina

Ifølge nyhetsbyrået Reuters sier Zelenskyj at motoffensive og defensive tiltak er i gang i landet, men vil ikke si hvilket stadium de er på.

Det er de siste dagene blitt rapportert om harde kamper på flere frontavsnitt i øst og sør.

På fredag uttalte Russlands president Vladimir Putin at Ukraina definitivt hadde startet våroffensiven, men at den har vært mislykket så langt.

– Vi kan definitivt si at den ukrainske motoffensiven har startet, sier Russlands president Vladimir Putin til det statlige russiske nyhetsbyrået Ria Novosti.



Men da Zelenskyj samme dag ble bedt om å kommentere påstandene bare trakk på skuldrene og hevet øyenbrynene.

Storbritannia: – Varierende fremgang i Ukraina

Ifølge Det britiske forsvarsdepartementet har de ukrainske styrkene sannsynligvis hatt god fremgang i noen områder og trengt gjennom den første forsvarslinjen til Russland.



– I andre områder har den ukrainske fremgangen vært langsommere, skriver forsvarsdepartement i en uttalelse.



Samtidig hevder de at den russiske fremgangen har vært varierende.

– Noen av militærenhetene utfører troverdige forsvarsoperasjoner, mens andre har trukket seg tilbake, samtidig som det rapporteres om økende russiske tap mens de trekker seg tilbake gjennom egne minelagte områder.





En ukrainsk tjenestemann går i en skyttergrav nær frontlinjebyen Bakhmut, i Donetsk-regionen, Ukraina 30. mai 2023 Foto: Reuters

– Offensiven er i gang

Ifølge hovedlærer ved seksjonen for landmakt på Krigsskolen, Palle Ydstebø har den venta storoffensiven i allerede startet



– Offensiven er nok i gang, men mer i en forberedende fase enn selve hovedangrepene. Det kan fortsatt ta uker før retning og metoder blir klarere, sier Ydstebø



– Det har vært flere mindre ukrainske angrep på i alle fall fire akser fra Bakhmut og langs fronten i Donetsk og Zaporizjzja. Disse bærer preg av å være oppklaring med vold for å finne svakheter i det russiske forsvaret. Samtidig fortsetter de ukrainske angrepene mot viktige mål i de russiske bakre områdene.



Hovedlærer ved seksjonen for landmakt på Krigsskolen, Palle Ydstebø sier den ukrainske storoffensiven er i gang, men mer i en forberedende fase enn selve hovedangrepene.

Putin: – Motoffensiven har vært mislykket

Ifølge Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu har ikke de ukrainske styrkene greid å bryte gjennom de russiske forsvarslinjene i Zaporizjzja-regionen.



Ifølge Putin har de ukrainske styrkene de siste dagene lidd «betydelig tap», men han legger til at de fortsatt har «et offensivt potensial».



Ydstebø mener at Ukraina ikke har vært tjent med å ikke annonsere storoffensiven.



– Ukraina har brukt informasjon aktivt i forberedelsene, og vil fortsatt bruke det for å påvirke russerne og skape usikkerhet om det meste, og prøve å psyke de ut. Når de finner det formålstjenlig så regner jeg med at de gjør det kjent på den måten som gir maksimal uttelling.



