Russland utplasserer taktiske atomvåpen i Belarus

Russland vil begynne å utplassere taktiske atomvåpen i nabolandet Belarus når atomvåpenanleggene er klare i juli.

Det sier den russiske presidenten, Vladimir Putin, under et møte med sin belarusiske kollega i Sotsji, opplyser nyhetsbyrået Tass.

I mai undertegnet Russland og Belarus en avtale om å utplassere våpnene i Belarus.

Myndighetene i Minsk sa den gang at belarusiske soldater allerede hadde fått opplæring i bruk av Iskander-systemet, som kan avfyre raketter med atomstridshode.

Belarus, ledet av president Aleksandr Lukasjenko, er en trofast alliert av Russland. Myndighetene i landet har latt Russland bruke belarusisk territorium for invasjonen av Ukraina.

Et svar til Vesten

Allerede i fjor sommer lovet Putin å plassere atomvåpen i Belarus for å svare på såkalt aggresjon fra Vesten.

I et russisk fjernsynsintervju på søndag bekreftet han planen. Der sa han at ti belarusiske krigsfly allerede er montert for å bære russiske atomvåpen. Han sa også at et lagringsanlegg for stridshodene vil være klart innen 1. juli.

"USA har gjort dette i flere tiår," sa Putin, og insisterte på at planen ikke var forskjellig fra den amerikanske praksisen med å plassere atomvåpen i allierte land. Det avviste vestlige tjenestemenn.

Taktiske atomvåpen har aldri blitt brukt i krig.

De er utviklet for å kunne utslette en militær fiende og dens utstyr på slagmarken. Strategiske atomvåpen kan derimot utslette hele landområder.