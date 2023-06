Nordmann i granatdrama i oversvømte Kherson

– Det regner granater over hele byen nå, sier Guttormsen til NRK fredag.

Guttormsen har gitt NRK tilgang til en video som viser dramatikken som utspant seg dagen før.

Var rundt fem meter unna

Smellet i videoen er den andre granaten som kommer, forteller Guttormsen. Den første skal ha landet i vannet og dempet skadene.

– Den ene traff kun fem til ti meter fra de andre i teamet. De hadde utvilsomt vært døde, hvis det ikke var for at de heldigvis var på riktig side av en svær murvegg, forteller han til NRK.

– De fleste var i bilene da det smalt, og vi spant av gårde med en gang, forteller Guttormsen.

Han er iniativtakeren bak hjelpeorganisasjonen Nor Dog Animal Rescue som redder dyr i det krigsherjede landet.

Kryr av hunder

Det kryr av hjemløse hunder i det flomrammede Kherson i Ukraina. Eierne har enten omkommet eller flyktet fra krigen.

For øyeblikket er han en del av en gruppe på ti personer som jobber for å redde hunder i Kherson. Guttormsen er eneste nordmann. Alle de andre er ukrainere. Totalt er det 27 personer i Ukraina som jobber med hunder.

Russland skal ha angrepet Kherson

Torsdag havnet de altså midt i et skytedrama under arbeidet.

– Dette er ikke uvanlig, sier Frederik Guttormsen til NRK.

Torsdag skal Kherson ha blitt angrepet fra russisk side. Det skjer samtidig som 29 byer er oversvømt etter demningskollapsen ved frontlinja.

Guttormsen sier at de har blitt vant til slike angrep nå.

– De skyter jo for å demotivere hjelpearbeiderne. Men det hjelper jo ikke, sier han.

Skulle sjøsette båter

En hund blir reddet i flommen i Kherson i Ukraina.

I videoen kan man se Guttormsen og de andre redningspersonene dukke og holde armene foran ansiktet under angrepet. De var i ferd med å sjøsette to båter, som skal brukes for å redde hunder i flomområdene.

– Vi hadde ikke på vest og hjelm fordi vi holdt på å sjøsette båtene. Faller man i vannet kan man lett drukne, da dette ikke flyter, forklarer han.

I tillegg hadde det vært rolig de siste dagene, forteller Guttormsen. Men det har nå snudd.

Alle i området med unntak av offentlige redningsinstanser fikk nylig beskjed om at de ikke vil slippe flere ut på vannet fra lørdag.

– Fordi vi ikke får jobbet videre, tvinges vi til å dra. Det er jo surt. Det er et hav igjen av dyr å redde, sier han.

– Vi har ikke dratt og prøver å finne andre løsninger, sier han lørdag.