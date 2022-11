Zelenskyj i FN: – Russiske angrep er ren terror mot sivile

Store deler av Ukraina er mørklagt i kveld, etter en rekke russiske angrep i ettermiddag. Flere steder, blant annet i hovedstaden Kyiv, er også vannet borte. Også i nabolandet Moldova er det utstrakte strømbrudd.

Fire ukrainske atomkraftverk, Rivne, Pivdennoukrainsk, Khmelnytskji og Zaporizjzja, er i kveld koblet av strømnettet som følge av angrepene. Kraftverkene får nødstrøm via dieselaggregat.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har bedt om – og fått – et hastemøte i FNs sikkerhetsråd som startet klokken 22 norsk tid. Han deltar i møtet via videolink.

Zelenskyj karakteriserte onsdagens angrep mot sivil infrastruktur som ren terror mot sivile.

Millioner av mennesker har mistet strømmen i Ukraina etter russiske rakettangrep onsdag. Du trenger javascript for å se video. Millioner av mennesker har mistet strømmen i Ukraina etter russiske rakettangrep onsdag.

– Vil konfrontere Russland

Før hun gikk inn til møtet i Sikkerhetsrådet sa Norges FN-ambassadør Mona Juul at hun ville «konfrontere Russland og igjen understreke nødvendigheten av at denne fryktelige krigen må stanse».

Formelt var det USA og Albania som ba om møtet i Sikkerhetsråd. Begge lands FN-ambassadører tok sterk avstand fra det de sa var målrettete angrep mot sivile, og pekte spesielt på bombingen av en fødeavdeling der et nyfødt barn ble drept.

Albanias ambassadør sa at Russland var en statlig sponsor av terror.

USAs FN-ambassadør pekte på «knusende konsekvenser» for sivilbefolkningen, som hun kalte «skammelige». Hun pekte også på at angrepene mot strømforsyningen øker faren for at det kan skje en atomulykke.

Strømbrudd i Kyiv etter rakettangrep. Foto: STRINGER / Reuters

– Kan være brudd på humanitærretten

Det ukrainske forsvaret sier Russland skjøt 67 raketter mot Ukraina onsdag. De sier 51 av dem ble skutt ned av ukrainsk luftvern.

– Det er viktig at Russlands hensynsløse og kyniske angrep settes på dagsorden. Vi fordømmer disse angrepene på det sterkeste. Jeg er bekymret, for det er angrep mot sivile og sivil infrastruktur, og kan være brudd på humanitærretten, sier utenriksminister Anikken Huitfeldt.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker at Russland stilles til ansvar i FNs sikkerhetsråd. Foto: JOHN MACDOUGALL / AFP

Angrepene utløste nødprosedyrer ved Khmelnytskji-kraftverket, Pivdennoukrainsk-kraftverket og kraftverket i Rivne. De tre ukrainske atomkraftverkene som fortsatt er under ukrainsk kontroll, ble koblet fra strømnettet etter de russiske angrepene.

– Det er angrep mot strøm- og vannforsyninger og folk får ikke elektrisitet, sulter og blir syke. Det går særlig utover barn, så det er en helt grusom situasjon for mennesker i Ukraina, sier utenriksministeren.

– Hva konkret kan FNs sikkerhetsråd gjøre i kveld?

– Russland har ved flere anledninger blokkert eventuelle uttalelser fra Sikkerhetsrådet fordi de har vetorett. Men det de ikke kan hindre er at rådet diskuterer disse spørsmålene og får belyst alle sider. Det er viktig at Russland stilles til ansvar, og det gjør vi ved å sette dette på dagsorden, sier Huitfeldt.

Mørkt i Kyiv etter dagens russiske angrep. Foto: STRINGER / Reuters

Ukrainsk angrep i Luhansk

Onsdag kveld melder Reuters at rundt 50 russiske soldater skal være drept og opp imot 50 andre skadet i et ukrainsk angrep mot et russisk ammunisjonslager øst i Luhansk-regionen.

Generalstaben i det ukrainske forsvaret opplyste dette på Facebook uten å gi detaljer rundt når og hvordan angrepet ble utført. Dette er opplysninger som ikke er bekreftet fra annet hold.

Det samme gjelder et annet ukrainsk angrep, lenger sør i Zaporizjzja-regionen, hvor opptil 15 russiske soldater skal være drept og rundt 20 skadet.

Redningsmannskaper forsøker å slukke en brann etter et av angrepene i Kyiv onsdag ettermiddag. Foto: Andrew Kravchenko / AP

Tre drept i Kyiv

FN har dokumentert at 6965 sivile er drept i Ukraina siden Russland angrep landet 24. februar og fram til 20. november. Blant dem er 415 barn. De reelle tallene er trolig langt høyere.

De siste ukene har Russland angrepet ukrainsk infrastruktur en rekke ganger.

Sivile bærer en person etter angrepene mot Kyiv i ettermiddag. Bildet er delt av politiet i Kyiv, via AP. Foto: AP

I hovedstaden Kyiv ble tre mennesker drept og seks skadd i dagens angrep, ifølge redningsmannskaper i byen.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier angrepene rammet infrastrukturen hardt.

Han sier også at vannforsyningen i byen også er stanset på grunn av angrepene.

Ordføreren har tidligere sagt Kyiv må være forberedt på at dette kan bli den verste vinteren siden Andre verdenskrig.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko sier byen må være beredt på sin verste vinter siden andre verdenskrig. Foto: John Leicester / AP

Frykter vinterkulda

Også byen Lviv, vest i Ukraina, har blitt utsatt for angrep. Ifølge ordføreren står byen helt uten strøm.

Hotellresepsjonist Marta tenner lys i gangene på et hotell i byen.

Hun forteller at hun gruer seg til vinteren.

– Vi blir vant til dette. Men jeg er veldig redd for mørke, kulde og hvordan vinteren kommer til å bli, sier hun til NRK.

Marta tenner lys på hotellet hun jobber på i Lviv. Hele byen står uten strøm etter angrepene i dag. Foto: Andras D.Hajdu / Andras D.Hajdu

Det statlige strømselskapet Ukrenergo sier alle landets regioner vil oppleve at strømmen kobles ut i de kommende dagene.

Naboland rammet

Ukrainas naboland Moldova har også mistet strømmen etter angrepene i Ukraina.

– Som et resultat av Russlands angrep på det ukrainske energisystemet har vi i løpet av den siste timen massive strømbrudd i hele landet, skriver landets visestatsminister Andrei Spinu på Facebook ifølge AFP.

Ifølge Spinu jobber den nasjonale nettoperatøren Moldelectrica med å gjenopprette strømforsyningen, skriver NTB.

Landet har også tidligere denne måneden blitt rammet av strømbrudd grunnet angrep mot nabolandet.