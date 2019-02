Det nasjonalistiske høyrepartiet Ligaen får ifølge målingene 32 prosent av stemmene i Italia og dermed 27 delegater.

Det er nesten like mange som det tyske kristeligdemokratiske partiet, CDU, som fortsatt blir størst med 29 folkevalgte.

Det er Europaparlamentet selv som har laget oversikten, basert på nasjonale meningsmålinger.

Partigruppene i EU-parlamentet ifølge de siste målingene.

Sosialdemokratiske partier svekkes – blokken totalt går fra 186 til 135 mandater i EU-parlamentet.

Den konservative blokken kan på sin side risikere en reduksjon fra 217 til 183 seter.

Kan påvirke parlamentets arbeid

Euroskeptiske partier og partier fra ytre høyre styrker seg derimot, og kan etter valget i mai ha sikret seg hvert femte sete, med sine 153 mandater.

EU-tilhengerne i parlamentet beholder likevel flertallet, når man også regner med liberale og venstresosialistiske partier.

Men en styrking av EU-skeptiske partier kan føre til at de får ledelsen av flere komiteer og kan utsette og blokkere vedtak, skriver Financial Times.

I Frankrike viser målinger at ytre høyre partiet til Marine Le Pen ligger et hestehode foran Emmanuel Macrons liberale sentrumsallianse foran EU-valget. Foto: KAZUHIRO NOGI / AFP

Ikke i samme partigruppe

Marine Le Pens Nasjonal samling (RN) fra Frankrike ser ut til å styrke seg. Det samme gjør Alternativ for Tyskland (AfD). Ytre høyrepartiet Vox fra Spania og det nederlandske Forum for Demokrati, blir trolig representert i EU-parlamentet for første gang, skriver AFP.

Fra Italia får Ligaen, følge av sin populistiske regjeringspartner, Femstjernersbevegelsen, mens andre EU-skeptiske partier er Polens Lov og rettferdighetsparti og Ungarns Fidesz.

Men partiene fordeler seg på ulike grupper i parlamentet, noe som kan gjøre samarbeidet mellom dem mer komplisert.

Fragmentert parlament

– Det viktigste spørsmålet er hvordan EU skal bli styrt når parlamentet blir så fragmentert, sier Corinna Horst, som er analytiker i den tyske tenketanken German Marshall Fund, til AFP

EU-parlamentet skal velges i perioden 23.–26. mai. Det skal vedta lovene for unionen de neste fem år. De folkevalgte skal også velge etterfølgeren til EU-kommisjonens leder, Jean-Claude Juncker.

373 millioner velgere fra 27 land kan avgi sin stemme, men fra i år uten britene. Etter Brexit blir antallet parlamentarikere redusert fra 751 til 705.

Målingene har ikke registrert mulig velgeroppslutning. Den var gjennomsnittlig på kun 43 prosent under siste EU-valg i 2014.