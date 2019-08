Yonhap: Ny rakettest fra Nord-Korea

Det er nyhetsbyrået Yonhap i Sør-Korea som opplyser at militæret i landet lørdag morgen registrerte et nytt par raketter som ble skutt opp fra byen Hamhung i Nord-Korea. Rakettene landet i havet, også denne gangen øst for Den koreanske halvøya i Japanhavet.

Det er andre gang på én uke at landet tester raketter under USA og Sør-Koreas felles militærøvelse.

Advarsel

Nord-Koreas leder Kim Jong-un sa tidligere denne uka at rakettoppskytingen fra landet tirsdag var en advarsel til landene på grunn av de felles militærøvelsene.

FN-resolusjoner forbyr Nord-Korea å utføre prøveoppskytinger av ballistiske missiler, og oppskytingene blir generelt fordømt av de europeiske medlemmene av Sikkerhetsrådet.

Regjeringene i Pyongyang og Washington skal for tiden være i gang med et forsøk på å gjenoppta forhandlinger om en nedrustning av kjernefysiske programmer og økonomiske sanksjoner for Nord-Korea.

Vakkert brev

I en samtale med reportere ved Det hvite hus fredag beskrev president Donald Trump et tre sider langt brev han nylig skal ha mottatt fra Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Trump sa brevet var «virkelig vakkert og svært positivt», uten å si noe om ordlyden, bortsett fra at Kim ikke var glad for militærøvelsene som Sør-Korea og USA holder hvert år.

Også i juni fikk Trump et brev fra Kim som han kalte nydelig og varmt.