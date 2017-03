Bevæpnet politi passet på sjefen for skatte- og tolletaten i Ukraina da han ble varetektsfengslet tidligere i uken. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Skattedirektøren i Ukraina mistenkt for å ha underslått en halv milliard Sjefen for skatte- og tolletaten i Ukraina er pågrepet og varetektsfengslet, mistenkt for å ha vært med på millionunderslag. Samtidig mener landets fremste korrupsjonsjeger, Sergej Lestsjenko, at landet beveger seg framover.

Morten Jentoft Journalist

Det ukrainske parlamentet Verkhovna Rada er ikke en plass for puslinger. Det fikk ukrainske TV-seere igjen se 9. februar i år, da en av de folkevalgte Ivan Melnitsjuk, som for anledningen var kledd lett i en rød skjorte, plutselig begynte å slå og så rive i dressen til en av sine kollegaer, Sergej Lestsjenko.

Og selv om det er lett å le av slike episoder, så handlet angrepet om noe langt mer, forteller Sergej Lestsjenko, når han møter NRK i det ukrainske parlamentet – med den samme dressen, akkurat tilbakelevert fra skredderen etter skadene den fikk i angrepet.

Se opptak av angrepet på Lestsjenko på Youtube:

Overraskende angrep

– Det hele kom helt overraskende på meg, sier Lestsjenko til NRK.

Han forteller at han dagen før hadde skrevet på sin Facebook-side at tre av medlemmene fra president Porosjenkos parti boikottet arbeidet i parlamentets anti-korrupsjonskomité.

– I praksis gjorde det komiteen beslutningsudyktig. Dette likte ikke min kollega Ivan Melnitsjuk, som også leder lokalavdelingen til Porosjenkos parti i Vinnitsa.

Sergej Lestsjenko har nå fått reparert dressjakken som ble ødelagt under slagsmålet i parlamentet 9. februar. Foto: Jurij Linkevitsj

Lestsjenko mener årsaken til det som skjedde er misnøye med at komiteen er en drivkraft i anti-korrupsjonsarbeidet i Ukraina.

– Vi støtter det nye uavhengige anti-korrupsjonsbyrået som leder an i kampen mot korrupsjon. Det som er skremmende, er at selv om president Porosjenko sier at kampen mot korrupsjonen skal føres med alle midler, så viser blant annet angrepene på meg at dette er mest ord, og at de som sitter med makten gjør alt for å holde på den, sier han

Sergej Lestsjenko med dokumenter som viser samarbeidet mellom den tidligere kampanjesjefen til Donald Trump og russiskvennlige krefter i Ukraina. Foto: SERGEI SUPINSKY / Afp

Sergej Lestsjenko har vært en motor i kampen mot korrupsjonen i Ukraina i mange år. Først som journalist i den uavhengige nettavisen Ukrainska Pravda, og siden høsten 2014 som medlem av det ukrainske parlamentet.

Der ble han innvalgt på listen til partiet til president Petro Porosjenko, men kom raskt på kant med dem og representerer nå partiet Demokratialliansen i parlamentet, sammen med blant andre en annen kjent korrupsjonsjeger og journalistkollega Mustafa Nayeem.

Han har blant annet avslørt hvordan den seinere kampanjesjefen til nåværende president Donald Trump, Paul Manafort, i mange år tjente store penger på sitt samarbeid med det russiskvennlige styret til den ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Skatte- og tollsjefen varetektsfengslet

Og selv om kampen mot korrupsjon i Ukraina altså går på nevene løs, så begynner det nå å skje noe. Den siste uken har nyhetsbildet i Ukraina ikke vært preget av kampene mot de prorussiske separatistene øst i landet, men om det som har skjedd i en liten rettssal i Kiev.

Etter å ha vært under etterforskning både fra antikorrupsjonsbyrået og ikke minst fra den uavhengige og relativt sterke pressen i Ukraina, ble endelig sjefen for landets skatte- og tolletat Roman Nasirov arrestert og til slutt varetektsfengslet tirsdag 7. mars, etter et sirkus som bokstavelig talt varte både natt og dag i fem dager.

Sjefen for skatte- og tolletaten i Ukraina Roman Nasirov fotografert i retten i Kiev 6. mars. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Han ble varetektsfengslet i 60 dager, hvis han da ikke klarer å stille en kausjon på 25 millioner norske kroner. Klarer han det, kan han få sitte i husarrest hjemme.

Kausjonsbeløpet var trolig satt så høyt fordi det ville vært svært avslørende hvis skatte- og tollsjefen klarte å skrape sammen så mange penger på kort varsel.

Hadde tre pass

Utenfor rettslokalet hadde hundrevis av demonstranter vært på plass i flere dager for å hindre at Nasirov klarte å stikke av.

Sjefen for skatte- og tolletaten har i likhet med mange andre ukrainske politikere og forretningsmenn sikret seg flere pass, slik at det er lett å dra til utlandet hvis det skulle begynne å brenne under føttene deres.

Nasirov har både ungarsk og britisk pass, i tillegg til sitt ukrainske. Etter at det før helgen ble klart at en arrestasjon av Nasirov kunne være nært forestående, ble han plutselig syk, men det hindret ikke at myndighetene valgte å frakte ham til rettssalen, på båre.

Demonstranter utenfor rettsbygningen i Kiev ville hindre at skatte- og tollsjef Roman Nasirov stakk av. Foto: VALENTYN OGIRENKO / Reuters

Roman Nasirov er ikke hvem som helst i Ukraina. Også han tilhører kretsen rundt den ukrainske presidenten Petro Porosjenko og han ledet i en lengre periode Kiev-kontoret i til det internasjonalt kjente og Moskva-baserte finansselskapet Renaissance Capital.

Det vakte derfor oppsikt at president Porosjenko, som gjerne vil framstille seg som en forkjemper for demokrati og mot korrupsjon, utnevnte forretningsmannen og sin nære politiske støttespiller Nasirov til sjef for skatte- og tolletaten i Ukraina i 2015.

Nå er han mistenkt for å ha sett gjennom fingrene med at rundt en halv milliard norske kroner er unndratt i skatt, anklager som Nasirov avviste under fengslingsmøtet.

Ukraina går i riktig retning

– Jeg mener at Ukraina tross alt går framover, sier Sergej Lestsjenko til NRK, som i helgen var en av dem som beleiret rettssalen i Kiev for å hindre at skatte- og tolldirektør Nasirov stakk av før han ble formelt varetektsfengslet.

– Men husk på at vi er et ungt demokrati, bare 25 år gammelt, og at det bare er tre år siden det enda mer korrupte regimet til tidligere president Viktor Janukovitsj ble styrtet.

Han sier at han ikke er skremt av det fysiske angrepet i parlamentet, og at det ikke er noe alternativ til å fortsette anti-korrupsjonsarbeidet, selv om det altså går på nevene løs.

Sergej Lestsjenko lover å fortsette kampen mot korrupsjonen i Ukraina Foto: Jurij Linkevitsj

Guvernør trakk seg

I november trakk den Porosjenko-utnevnte guvernøren i Odessa, Mikhail Saakasjvili, seg. Den tidligere presidenten i Georgia var en populær politiker. Han begrunnet sin avgang med den omfattende korrupsjonen i Ukraina.

Under pressekonferansen der han erklærte at han trakk seg, anklaget Saakasjvili Porosjenko for å personlig støtte to kriminelle klaner i Odessa som aktivt motarbeider alle forsøk på å rydde opp i korrupsjonen.

Saakasjvili sa at det hadde vist seg umulig å få støtte hos regjeringen og presidenten til å bekjempe korrupsjonen, blant annet i havnen i Odessa. Han sa derfor at han ikke så noen annen utvei enn å trekke seg.