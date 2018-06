Avslører finske jødedrap

– Om dette hadde blitt avslørt tidligere så kunne flere av de finske SS-veteranene blitt stilt for retten og dømt for krigsforbrytelser, sier André Swanström.

Swanström er forsker ved universitet Åbo Akademi i Åbo. I et intervju med avisen Hufvudstadsbladet hevder han at finske historikere og forskere gjennom flere tiår bevisst har forsøkt å dekke over sannheten.

Jøder skytes ved Kiev i Ukraina høsten 1941. Det er slike henrettelser finske SS-soldater skal ha vært med på.

– De har drevet historieforfalsking gjennom å mørklegge fakta. Hvorfor de gjorde det kan man bare gjette seg til, forteller Swanström til NRK.

1400 finske statsborgere tjenestegjorde som frivillige soldater i Waffen-SS under andre verdenskrig. Mange av dem tilhørte en enhet som gikk under navnet Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS. Avdelingen ble opprettet i 1941 og var en del av Regiment Nordland i 5. SS-Division Wiking.

Soldater fra 5. SS-Division Wiking under en trefning på Østfronten

I denne SS-divisjonen tjenestegjorde også flere hundre norske frivillige fra 1941. Både nordmenn og finner deltok under Operasjon Barbarossa, angrepet på Sovjetunionen i juni 1941.

Dette er Waffen-SS Ekspandér faktaboks Waffen-SS var den væpnede delen av SS, (Schützstaffel) ledet av Heinrich Himmler.

Waffen-SS bestod av infanteri-, artilleri- og panserstyrker. I 1940 utgjorde styrken om lag 100 000 soldater. I desember 1944 hadde styrken vokst til nesten en million.

Om lag halvparten av soldatene var tyskere som frivillig hadde meldt seg til tjeneste, en tredjedel av styrken var «Volksdeutsche», etniske tyskere fra andre land enn Tyskland. 200 000 var frivillige fra ulike europeiske land. Mot slutten eksisterte til og med en muslimsk SS-avdeling i Bosnia.

Om lag 4800 nordmenn tjenestegjorde som soldater i Waffen-SS. Det var også frivillige der fra Danmark, Sverige og Finland.

269 finske SS-soldater falt i krigshandlinger eller har fortsatt status som savnet.

André Swanström arbeider nå med et bokprosjekt som tar for seg to finske feltprester som tjenestegjorde i Waffen-SS. Det er gjennom dette arbeidet han har kommet over opplysningene som har skapt debatt i Finland.

Deltok i henrettelser

Tarnopol i Ukraina, 4. juli 1941. Scenene som utspiller seg i byen er hjerteskjærende. Tusenvis av jøder jages ut av sine hus og leiligheter. Det er to dager siden tyske styrker rykket inn i byen. Sammen med ukrainske polititjenestemenn blir jødene nå samlet inn, fraktet ut av byen og drept.

Forskere ved det israelske Yad Vashem-senteret i Jerusalem har kartlagt omfanget av massaskrene.

Småbarn, gamle og syke blir skutt eller slått i hjel. Ingen skånes. Hele familier blir utryddet.

Jødene i det vestlige Ukraina ble utsatt for grove overgrep sommeren 1941 og tusenvis ble drept. Dette er fra byen Lvov.

Det er ukrainerne som står for henrettelsene, men de får hjelp av tyske styrker. I dette området er det også en SS-avdeling med norske, svenske og finske frontkjempere. De har meldt seg frivillig til Waffen-SS og tjenestegjør i 5. SS-Division Wiking.

Olavus Karpalo skrev i et brev at han heller ville kjempe ved fronten enn å delta i henrettelser av jøder i Ukraina sommeren 1941.

En av de finske SS-soldatene er den 24-årige bilmekanikeren Olavus Karpalo fra Helsinki. Etter massakrene skrev Karpalo et brev sammen med fem av sine medsoldater.

Brevet ble sendt til en av de finske feltprestene i Waffen-SS. Der uttrykker de seks soldatene frustrasjon over det de har vært med på. De ville aller helst deltatt i kamper ute ved fronten for å kunne drepe sovjetiske soldater i kamp:

«Hva galt har vi gjort når vi fratas den glede man kan kjenne når russerne kommer foran kornet på mausergeværet», skrev Karpalo, før han fortsatte med « ... dårligere skyteferdigheter enn våre bør vel være tilstrekkelig ved henrettelsene av jøder».

Drepte jøder i Tarnopol, Ukraina. Bildet er tatt i perioden mellom 6. og 16. juli 1941 Foto: Yad Vashem

– De syntes det var ubehagelig å delta i jødedrapene, men ikke på grunn av moralske årsaker. Ut fra innholdet i brevet ser det ut til at de har sett på jødemassakrer som å være en sekundær virksomhet, forteller Swanström.

Feltprest ba soldat om å drepe jøde

Den finske feltpresten som mottok brevet fra de seks soldatene het Ensio Pihkala. Han var

Feltprest og SS-Untersturmführer Ensio Pihkala

26 år, kom fra byen Iisalmi i den midtre delen av Finland og var veteran fra Vinterkrigen. Pihkala fungerte som feltprest med graden SS-Untersturmführer. 26-åringen var også i Tarnapol gjennom disse julidagene i 1941.

I sin dagbok noterte Pihkala hvordan han hørte skudd utenfor SS-hovedkvarteret i Tarnapol en dag i juli 1941. Han gikk ut for å sjekke hva som foregikk og så fem jøder liggende på bakken foran en åpen grav.

En av jødene var fortsatt i live og Pikhala ga pistolen sin til en underoffiser. Han sa da at soldaten skulle «gjøre det slutt på de ulykkelige».

Jødiske kvinner og småbarn venter på å bli skutt ved den ukrainske byen Mizocz. Bildet er tatt i oktober 1942. Foto: Yad Vashem

– Pihkala kan likevel betraktes som et humant menneske som ikke aksepterte krigsforbrytelser, mener Swanström.

Ingen av de seks SS-soldatene er lenger i live. To av dem falt på Østfronten i 1942 mens Olavus Karpalo døde i Venezuela i 1988. En døde i Sverige i 1977, mens de to siste er registrert som døde i Finland i 1998 og 2007.

Soldater fra 5. SS-Division Wiking

Mener opplysningene ble holdt skjult

André Swanström har gjennom flere år gravd seg ned i dokumentene som avslører hva finske SS-soldater var med på under andre verdenskrig.

André Swanström er forsker ved Åbo Akademi

Hans funn står i kontrast til det som frem til nå har vært den offisielle versjonen av Finlands krigshistorie.

– Av en eller annen grunn kom ikke dette frem da standardverket om de finske SS-soldatene ble gitt ut i 1968, sier Swanström.

Finland under andre verdenskrig Ekspandér faktaboks 30. november 1939 gikk Sovjetunionen til angrep på Finland. Krigen varte frem til 12. mars 1940.

Etter en fredsavtale gikk Finland i en form for alliansen og tillot tyske styrker å bruke finske havner, flyplasser og landområder.

Finske regulære styrker deltok i angrepet på Sovjetunionen 22. juni 1941. Hensikten var at finnene skulle gjenerobre landområder som ble tatt av sovjeterne etter Vinterkrigen.

I september 1944 gikk Finland ut av alliansen med Tyskland og inngikk en våpenstillstandsavtale med Sovjetunionen. Kilde: Store norske leksikon

Forfatteren av verket The Continuation War: An Investigation of German-Finnish Military Collaboration 1940–1941 var den kjente historieprofessoren, og en av Finlands fremste eksperter på andre verdenskrig, Mauno Jokipii.

– Om dette hadde kommet frem i 1968 kunne de seks soldatene blitt stilt for en domstol siktet for krigsforbrytelser. Jeg forstår ikke hvorfor det ikke ble avdekket da. Jokipii hadde tilgang til de samme opplysningene som jeg, forteller Swanström.

Han hevder også i intervjuet med Hufvudstadsbladet at den anerkjente professoren hadde personlig kontakt med de tidligere SS-soldatene og derfor bevisst holdt opplysningene tilbake.

Mauno Jokipii døde i 2007.

Finske SS-soldater under en seremoni etter hjemkomsten til Finland i juni 1943. Foto: Sot.virk. Esko Suomela / SA-kuva

André Swanströms opplysninger og konklusjoner er omstridte i Finland. Kritikerne hevder opplysningene er kjent fra tidligere og at han henger ut enkeltindivider.

– De kaller meg for kulturbolsjevik og enda verre ting. Derfor har jeg hemmelig telefonnummer, sier Swanström.

Har gjennomført granskinger

De siste årene har det i flere land blitt utført omfattende undersøkelser av hva frivillige soldater i Waffen-SS var involvert i under andre verdenskrig. Både i Sverige, Norge og Danmark har omfattende granskinger blitt gjennomført.

Det regnes som overveiende sannsynlig at både svensker, dansker og nordmenn deltok i grove krigsforbrytelser.

I likhet med de finske SS-soldatene skal også nordmenn ha vært involvert i krigsforbrytelser under fremrykningen i Ukraina sommeren 1941.

Norske frontkjempere i 23. SS-Panzergrenadierregiment Norge er også beskyldt for å ha drept sivile under aksjoner i Jugoslavia høsten 1943.

Det er videre kjent at nordmenn tjenestegjorde i spesialavdelingen SS-Sonderkommando Dirlewanger, som utførte massakrer av sivile i Sovjetunionen og Polen.

