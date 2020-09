Worldometer: Over 1 million mennesker er døde av korona

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Koronaviruset ble først oppdaget i Kina i januar i år, og har siden utviklet seg til en global pandemi som har fått store konsekvenser verden over.

Det første bekreftede dødsfallet av sykdommen ble registrert i Wuhan-provinsen i Kina 9. januar, mens det første dødsfallet utenfor Kina ble registrert 1. februar på Filippinene.

Det første dødsfallet utenfor Asia ble registrert i Frankrike 14. februar. 12. mars opplyste statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse at det første dødsfallet i Norge var blitt registrert.

Det er siden da registrert 270 dødsfall knyttet til pandemien i Norge, men helsemyndighetene understreker at det er vanskelig å skille mellom hvor mange som har dødd av korona og hvor mange som har dødd med sykdommen.

USA på dødstoppen

Så langt er det USA som har flest dødsfall som følge av sykdommen. 209.326 amerikanere har dødd siden pandemien brøt ut, ifølge Worldometer.

På plassene under, finner vi:

Brasil (141.441)

India (94.971)

Mexico (76.243)

Storbritannia (41.988)

Italia (35.835)

Peru (32.142)

Frankrike (31.700)

Spania (31.232)

Iran (25.589)

Det er kun 21 land og territorier som oppgir at de ikke har hatt noen dødsfall som følge av pandemien.

Over 33 millioner har vært smittet

Siden pandemien startet har over 33 millioner mennesker verden over testet positivt for koronaviruset. Av dem har drøyt 24 millioner blitt friske.

De siste tallene fra Worldometer viser at det er mellom sju og 8 millioner aktive smittetilfeller i øyeblikket, men bare én prosent av pasientene er alvorlig syke.

Også når det gjelder antall positive tester, troner USA på toppen med over 7 millioner bekreftede tilfeller, etterfulgt av India med 6 millioner.

De siste tallene fra Norge viser at 13.658 nordmenn har testet positivt for covid-19 til nå.