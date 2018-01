WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange har fått statsborgerskap i Ecuador

Ecuadors utenriksminister opplyser ifølge Sky News at Assange fikk innvilget statsborgerskap 12. desember i fjor.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Utenriksminister Maria Fernanda Espinosa sier landet nå jobber for å få på plass en «verdig og rettferdig» løsning med britiske myndigheter i saken.

Selv om statsborgerskapet er på plass, opplyser utenriksministeren at Assange ikke kommer til å forlate landets ambassade i London, der han søkte tilflukt sommeren 2012, så lenge det ikke foreligger garantier om at han ikke kommer til å bli pågrepet.

Assange søkte tilflukt på ambassaden for å unngå å bli pågrepet og utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010. Sverige trakk den internasjonale arrestordren mot Assange i mai i fjor.

WikiLeaks-grunnleggeren risikerer likevel å bli pågrepet av britisk politi, ettersom han unnlot å møte i retten og brøt kausjonsbetingelsene sine i 2012.

Diplomat

Espinosa kom med nyheten om statsborgerskapet på en pressekonferanse i Quito torsdag, ifølge nyhetsbyrået AFP. Der sa hun at etter at statsborgerskapet ble innvilget 12. desember, ba Ecuadors myndigheter britene om å gi Assange diplomatstatus.

Britiske myndigheter sa ifølge Reuters tidligere torsdag at forespørselen ble avvist.

Onsdag meldte Sveriges Radio at Assange skulle ha fått statsborgerskap i Ecuador, men opplysningene var da ikke bekreftet fra offisielt hold. Bakgrunnen var en avis i Ecuador som skulle ha sikre kilder på at WikiLeaks-grunnleggeren fikk statsborgerskap før jul.

– Ba om hjelp

Tidligere i januar ba Ecuador om hjelp til å finne en løsning på situasjonen rundt Assange.

Espinosa sa da at landet overveide og undersøkte mulighetene for megling for å få slutt på det hun omtalte som en uholdbar og fastlåst situasjon.

– Det er umulig å få en løsning på dette uten internasjonalt samarbeid, sa Espinosa og la til at også Storbritannia ønsker å få en løsning på saken.