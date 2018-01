Ecuador vil ha hjelp til å løyse «uhaldbar» Assange-situasjon

Julian Assange søkte tilflukt i ambassaden til Ecuador i London sommaren 2012 fordi han frykta han skulle bli arrestert og utlevert til Sverige. Der han var skulda for seksuelle overgrep mot to kvinner.

WikiLeaks-grunnleggaren frykta at Sverige skulle sende han vidare til USA, der han risikerer å bli stilt for retten etter at han publiserte fleire dokument frå det amerikanske forsvaret i 2010.

Men no ber utanriksministeren i Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, om hjelp til å løyse situasjonen til Assange, skriv The Guardian.

Vil løyse ein «uhaldbar» situasjon

Utanriksminister i Ecuador, Maria Fernanda Espinosa, vil ha slutt på opphaldet til Julian Assange i ambassaden i London. Ho ber om hjelp frå ein tredjepart som kan mekle mellom Ecuador og Storbritannia. Foto: HO / AFP

Det har vore gjort fleire forsøk på å få Assange, som er australsk statsborgar, ut av ambassaden og Storbritannia. Men dette har blitt avvist. Politiet i London seier han kjem til å bli arrester dersom han forlèt ambassaden. Og Storbritannia kan heller ikkje garantere at han ikkje blir utlevert til USA, skriv BBC.

Espinosa meiner situasjonen til Assange er uhaldbar, og seier at ingen kan leve under slike forhold til evig tid. Ho ønsker difor at ein tredjepart skal inn å mekle.

– For å kome fram til ei løysing i denne saka, er vi avhengige av internasjonalt samarbeid, og eit samarbeid med Storbritannia. Men dei har ikkje vist noko interesse av å finne ei løysing.

Fryktar Trump

Advokatane til Julian Assange meiner forslaget til Ecuador er godt, og oppmodar britiske styresmakter til å takke ja til tilbodet. Dei seier det er ein større risiko for at Assange blir straffeforfølgd i USA under Trump-administrasjonen.

– Det er på tide at Assange får nyte fridomen og den fundamentale retten til vern mot straffeforfølging i USA, seier dei til The Guardian.

Men britiske styresmakter avviser initiativet. Ein talsperson seier til BBC at det er opp til Ecuador og Assange sjølv å løyse situasjonen.

– Styresmaktene i Ecuador veit at den einaste måten dette kan løysast på, er for Julian Assange å forlate ambassaden og stå til rette for det han er skulda for.

Skuldingane om seksuelle overgrep blei lagt bort i mai i fjor, men Assange fryktar framleis han skal bli utlevert til USA.