WHO: – Europa er igjen episenteret i pandemien

– Taktikken må endres. Vi må forhindre at smitteøkninger skjer istedenfor å reagere på dem, sier europaansvarlig i Verdens helseorganisasjon Hans Kluge.

Han advarer om at opptil en halv million mennesker i europa-regionen kan komme til å dø av korona innen februar. I forrige uke hadde regionene 59 prosent av alle smittetilfellene i verden.

Det utgjør 1,8 millioner smittetilfeller og 24.000 dødsfall.

– Europa er igjen episenteret i pandemien, sier Kluge.

Europa var i denne posisjonen tidlig i pandemien før USA tok over.

DÅRLIG NYTT: I en rekke land nordmenn legger reisene sine til er det nå kraftig økning i både smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall. Foto: Financial Times

Øker i mange ferieland

Land som Tyskland, Frankrike og Italia har nå en like bratt smitteøkning som Norge. Danmark, Polen, Kroatia og Sverige har også en voldsom økning i antall tilfeller.

I Tyskland hadde de i går det høyeste smittetallet landet har registrert gjennom pandemien. I Italia fikk befolkningen i helgen den triste nyheten om at antall innleggelser i intensivavdelinger igjen øker.

Hans Kluge er europaansvarlig i Verdens helseorganisasjon. Foto: Benoit Doppagne / AFP

Strenge smitteverntiltak og økt bruk av munnbind er igjen på bordet i en rekke europeiske land.

Manglende vaksinasjon

Europa-sjefen i Verdens helseorganisasjon poengterer at vaksinasjonsdekningen i mange land er lav. Kluge mener at dette er en av hovedgrunnene til økningen i smitte, innleggelser og dødsfall. I europa-regionen til Verdens helseorganisasjon er det 53 land. Ett av disse er Russland.

Bare om lag 35 prosent av russerne har hittil tatt Sputnik V-vaksinen eller en av de andre som er utviklet i Russland.

Russland er nå det enkeltlandet i europa-regionen med klart høyest dødstall.

Store lidelser

Det siste døgnet er 1192 døde i Russland på grunn av koronaviruset, ifølge offisielle tall. Det er tre færre enn i går, da det ble satt ny rekord under hele pandemien.

Definisjon for koronadødsfall er streng i Russland. Det betyr at ikke alle tilfellene kommer med i den offisielle statistikken. En obduksjon må vise at viruset var hovedårsaken til dødsfallet.

Den statlige russiske statistikkorganisasjonen Rosstat bruker en mindre streng definisjon, der koronaviruset kan være en medvirkende årsak. Ifølge Rosstat er det reelle antallet døde nesten dobbelt så høyt som det den daglige offisielle opptellingen viser.

Forskjell i Europa

Land som Russland, Romania og Bulgaria ligger nær eller på bunnen i vaksinedekning i Europa.

På toppen er land som Portugal, Irland og Danmark.

Covid-ansvarlig i Verdens helseorganisasjon, Maria Van Kerkhove. Foto: Martial Trezzini / AP

Imellom er det et spenn av land der befolkningene i varierende grad har tillit til vaksinene.

Smitteøkningen i europa-regionen de siste fire ukene er på 55 prosent.

– Dette til tross for at det er mer enn nok vaksiner tilgjengelig, poengterer Covid-ansvarlig i Verdens helseorganisasjon, Maria Van Kerkhove.

Hennes kollega, Mike Ryan mener dette gir grunn til ettertanke.

– Det som skjer i Europa nå er en advarsel til resten av verden, sier Ryan.