WHO advarer mot e-sigaretter

WHO offentliggjorde fredag en rapport om det organisasjonen kaller «Den globale tobakksepidemien».

Les hele WHO-rapporten her

I rapporten tar WHO blant annet for seg e-sigaretter og skriver at selv om de utsetter brukeren for færre giftstoffer enn vanlige sigaretter, representerer de fortsatt en helserisiko.

Dessuten er det, ifølge WHO, ikke tilstrekkelige bevis for at e-sigaretter hjelper folk til å slutte å røyke, skriver nyhetsbyrået AFP.

– I de fleste land der de er tilgjengelige, fortsetter brukerne av e-sigaretter også å bruke vanlige sigaretter, skriver WHO.

Organisasjonen går dermed mot britiske og norske forskere, som mener at e-sigaretter er effektive når det gjelder å hjelpe folk til å slutte å røyke.

I tillegg til tobakk inneholder e-sigarettene også aerosoler – gasser med finfordelte partikler – som man vet er skadelige.

– Vi ser også på de langsiktige effektene, og hvorvidt e-sigarettene også kan være kreftfremkallende, men det er ikke tilstrekkelig utredet, sier lederen for WHOs prosjekt mot tobakk, Vinayak Prasad.

Øker blant unge mennesker

Gro Harlem Brundtland sørget for at WHO engasjerte seg mot røyking da hun var generaldirektør fra 1998 til 2003. Foto: THIERRY ROGE / Reuters

Ifølge WHO viser undersøkelser i USA at e-sigaretter fører til at flere unge mennesker røyker.

E-sigaretter pålegges nå stadig flere restriksjoner rundt om i verden. Den amerikanske byen San Francisco forbød i juni salg og produksjon av e-sigaretter.

Kina, der nesten en tredel av verdens tobakksrøykere bor, har også planer om å regulere e-sigarettene.

– Viktig å stoppe tobakksindustrien

Vinayak Prasad mener e-sigarettene kun er utviklet for at tobakksindustrien skal få større markeder.

I rapporten skriver WHO at det er viktig å stoppe tobakksindustriens innblanding for å kutte skadene fra tobakk.

– Tobakksindustrien har en lang historie med systematisk, aggressiv, vedvarende og velfinansiert motstand mot tiltak for å begrense bruken av tobakk, står det i rapporten.

Industrien anklages for å prøve å fremstå som respektable ved å si at nye produkter som e-sigaretter er for å «minske skadene», noe WHO sier er et «manipulerende budskap».

– Mens noen strategier er offentlige og andre mer skjulte, har alle som mål å svekke kontrollen av tobakksbruk, skriver WHO.

Tallene fra WHO viser at røyking er mest utbredt i rike land.

Flere land med tiltak

På den positive siden trekker WHO frem at stadig flere land setter i verk tiltak for å begrense tobakksbruken:

I 2007 bodde én milliard mennesker – 15 prosent av verdens befolkning – i land som har tiltak mot tobakk.

Nå bor fem milliarder mennesker – 65 prosent av verdens befolkning – i land som har tiltak mot tobakk.

Selv om andelen som røyker stadig går ned, gjør befolkningsvekst at det fortsatt er mange røykere.

Totalt er det 1,4 milliarder røykere i verden. 80 prosent av dem lever i lav- og mellom-inntektsland.

WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus sier at regjeringer bør sørge for at hjelpemidler og tiltak for å slutte å røyke er en del av de generelle helsetjestene. Foto: PIUS UTOMI EKPEI / AFP

Hvert år dør åtte millioner mennesker på grunn av det WHO kaller tobakksepidemien.

– Å slutte å røyke er noe av det beste en person kan gjøre for sin egen helse, sier WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus.

I rapporten skriver WHO at det er nødvendig med flere tiltak for å hjelpe folk til å slutte.

– 30 prosent av verdens befolkning har i dag tilgang til hjelp til å slutte å røyke, skriver WHO.

Samtidig skriver organisasjon at bare fire prosent av forsøkene på å slutte å røyke lykkes dersom man ikke har hjelpetiltak.