WHO advarer mot å endre koronaregler for ofte

Sjefen for krisehåndtering i WHO, Mike Ryan, sa på en pressekonferanse i Genève mandag at det er vanskelig å få fram budskapet hvis reglene stadig endres.

– Det er vanskelig for skolene å skjønne hva som egentlig gjelder og det er vanskelig for næringslivet å forholde seg til stadig nye bestemmelser, sa Ryan.

ADVARER MOT ENDRINGER: Mike Ryan, sjef for krisehåndtering i WHO, advarer mot å endre korona-reglene for ofte. Foto: Denis Balibouse / Reuters

Bør holdes konstant

Ryan understreket at mange kan la være å følge reglene hvis de endres for ofte. Han sa også at reglene bør holdes konstant over en periode for å gjøre det lettere å måle effekten, men også for å ikke skape forvirring.

Sjefen for krisehåndtering pekte ikke på noe spesifikt land, men sa at mange regjeringer i det siste har justert reiseregler og regler for bruk av munnbind.

Helseminister Bent Høie (H) mener Norge har hatt stabile koronaregler.

– Jeg er enig med WHO og derfor har vi også prøvd å ha veldig stabile regler i Norge etter at vi fikk kontroll på smittesituasjonen. Nemlig å holde minst én meters avstand, vaske hendene, holde seg hjemme hvis man er syk og la seg teste, sier Høie til NRK.

Fra rødt til grønt

I Norge opererer Folkehelseinstituttet med et kart som viser med grønn farge hvilke land det er greit å reise til, men land som har vært grønne kan bli røde og motsatt. Vi spurte Høie om ikke dette kan virke forvirrende for folk, nettopp slik WHO påpeker.

– Det tror jeg ikke er det WHO tenker på med dette utspillet. Dette handler jo om konkret å forholde seg til smittesituasjonen når det gjelder reiseråd, og de må nødvendigvis endre seg hvis smittesituasjonen endrer seg. Alternativet ville jo vært å holde verden stengt uavhengig av smittesituasjonen og det vet jeg i hvert fall at WHO ikke anbefaler.

– Men WHO peker jo på at «mange regjeringer har i det siste justert reiseregler og regler for bruk av munnbind». Da peker de eksplisitt på endringer i reiseregler?

– Vi har ikke fra Norges side endret så mye på reiseregler, men det er smittesituasjonen i de enkelte land som avgjør. Når smittesituasjonen endrer seg vil nødvendigvis reiserådene endre seg.

STABILE REGLER: Helseminister Bent Høie (H) mener Norge har stabile korona-regler, selv om reiserådene stadig endrer seg. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Dobling

Antall bekreftede smittetilfeller i verden har doblet seg til 16 millioner i løpet av de siste seks ukene viser tall fra WHO.

På pressekonferansen i dag la Ryan til at økningen i mange land er et direkte resultat av at myndighetene har løsnet opp på korona-reglene.