Trumps jubeldag ødelagt av Russland-etterforskningen

Alvoret i gårsdagens største nyhet var umiddelbart til stede på Fox News, presidentens yndlingskanal. Her får Trump vanligvis sterk støtte, og programlederne i studio unnser seg ikke for å komme med spit og spydigheter mot presidentens kritikere.

I går var det i stedet spente ansikter og usikkerhet i studio da Fox News formidlet nyheten om at Donald Trumps tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ville bli tiltalt for å ha løyet til det føderale politiet FBI. Og tilsvarende underliggende «hva var det vi sa»-glede i studio hos Trump-kritiske kanaler som CNN og MSNBC.

LES OGSÅ: Senatet godkjenner Trumps skattereform

Hva betyr Flynns tilståelse?

Hva betyr det at Flynn nå er tiltalt for å ha løyet om sin kontakt med den tidligere russiske ambassadøren til USA, Sergej Kisljak, og at han i retten også har erklært seg skyldig i dette?

Tidligere general Michael Flynn var en av Donald Trumps nærmeste medarbeidere og fortrolige. Først under valgkampen, så i overgangstemaet og deretter som president Trumps første sikkerhetsrådgiver. Han måtte imidlertid slutte i den jobben etter bare 25 dager, da det ble kjent at han hadde løyet for visepresident Mike Pence om sin kontakt med russerne. Det er den samme løgnen han serverte for FBI, og som han nå er tiltalt for og har erkjent straffskyld for.

Tiltalt for kun ett lovbrudd

Det er tidligere kjent at Michael Flynn har gjort mye galt, og flere medier har rapportert at spesialetterforsker Robert Mueller har nok bevis for å kunne tiltale ham for hvitvasking av penger, skatteunndragelse, falsk vitnemål og at han ikke har registrert seg som agent for en fremmed makt da han jobbet som lobbyist for regjeringen i Tyrkia. Men ingen ting av dette ble han tiltalt for – kun for én falsk forklaring til politiet.

Det kan være to årsaker til dette:

Forklaring nummer én: Flynn handlet alene

1. Flynn har ikke gjort noe annet galt, og det finnes ingen andre bevis mot ham.

Dette er en tolkning som får støtte fra Det hvite hus og de fleste kommentatorer som er sympatisk innstilte til president Trump.

Presidenten ville ikke kommentere Flynns tilståelse i går, men hans juridiske rådgiver Ty Cobb sa i en uttalelse at «dette kun dreier seg om en enkeltstående løgnaktig uttalelse – som også var den samme som forårsaket at han fikk sparken fra jobben som sikkerhetsrådgiver i februar i år». Cobb sa også at «ingenting i denne tilståelsen eller siktelsen berører noen andre enn herr Flynn.»

Naturlig del av jobben

Flere kommentatorer regner med at saken dermed ender her. De påpeker at Flynns kontakt med Kisljak skal ha skjedd etter at valget var avgjort, og at denne kontakten dermed ikke kan ha vært en del av en konspirasjon mellom Trump og russiske myndigheter for å vinne valget.

De påpeker også at det er en naturlig del av jobben til et overgangsteam å ta kontakt med andre lands myndigheter, slik det også har skjedd før når nye presidenter har overtatt.

Forklaring nummer to: Flynn fikk ordre fra andre

2. Flynn tilstår en liten forbrytelse, mot at han samarbeider om å skaffe bevis mot andre som er høyere oppe i kommandokjeden. Til gjengjeld blir resten av anklagene mot ham droppet.

Flynn har alt sagt i en erklæring at han vil samarbeide med spesialetterforsker Robert Mueller, som har ansvaret for å finne ut om noen konspirerte med Russland om å påvirke det amerikanske presidentvalget.

Løgner overfor politiet gir vanligvis en straff på fem år. Men når han nå har tilstått og vil samarbeide med etterforskeren, kan han få redusert straffen til bare et halvt år i fengsel pluss en liten bot. Velger han i fortsettelsen å legge alle kort på bordet, kan spesialetterforskeren legge vekk alle de andre tiltalepunktene – som en takk for hjelpen med å fange større fisk.

ABC News: Donald Trump sto bak oppdraget

Et punkt som styrker denne teorien er at Flynn i sin tilståelse sier at han ble beordret av personer høyere oppe i Trumps valgkamporganisasjon til å ta kontakt med den russiske ambassadøren. Flere amerikanske medier meldte i går kveld at en av disse personene skal være presidentens egen svigersønn, Jared Kushner.

Noen medier meldte også at Trumps sønn, Donald Trump jr., skal ha vært en av oppdragsgiverne, mens fjernsynskanalen ABC News kilder forteller at Flynn vil avgi ed på at han fikk oppdraget med å kontakte russerne fra Donald Trump selv.

Stemmer disse opplysningene og teorien om at Flynn har inkriminerende opplysninger også om folk høyere oppe i systemet, kan det være svært dårlig nytt for president Trump.

– Det er nå kun en tynn duk mellom etterforskningen og USAs president, sa representanten Denny Heck (D) i Representanthusets etterretningskomité til CNN i går.

Spesialetterforsker Robert Mueller har ikke sagt noe om hvor lang tid han vil trenge for å avslutte denne etterforskningen.