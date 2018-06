Sovjetsoldatene som aldri dro hjem

Oktober, 1984. 19-årige Alexander Levenets har fått nok. Han har bestemt seg. Den sovjetiske soldaten vil vekk, han vil rømme fra flybasen og militærlivet. Offiserene og medsoldatene plager ham. 19-åringen er ukrainer, han blir banket opp og ydmyket.

I det kjølige nattemørket sniker 19-åringen seg ut fra basen og går opp i fjellene. Der møter han en gammel mann som lar ham få være i huset sitt. Så kommer islamistiske krigere og tar ham til fange.

De er mujahedin, afghanske opprørere. I noen dager holder de ham innelåst, men han behandles med respekt og ingen slår. Så blir han en av dem og går med i kampen mot sine tidligere medsoldater.

General Boris Gromov ble den siste sovjetiske soldatene som forlot Afghanistan. Det skjedde den 15. februar 1989 Foto: Tass / Ap

Fem år senere, den 15. februar 1989 i Hairatan, Balkh-provinsen: Den sovjetiske generalen Boris Gromov spaserer over elven Amu Darya. Broen han går på er det som binder Afghanistan og Sovjetunionen sammen. Generalen er den siste sovjetiske soldaten som forlater Afghanistan.

– Det var det, sa Gromov. – Ingen sovjetiske soldater er igjen.

Sovjetiske styrker trakk seg tilbake fra Afghanistan etter 10 år med krig. Her er 21-årige Eugene Serge fra Moskva på vei hjem sammen med resten av sin panseravdeling. Foto: Liu Heung Shing / Ap

Men det var ikke sant. Nærmere 500 sovjetiske soldater ble værende igjen i Afghanistan etter krigens slutt. De hadde status som savnet, men de fleste var krigsfanger og desertører.

Fakta: Sovjetunionens krig i Afghanistan Ekspandér faktaboks Sovjentunionen innvaderte 15. desember 1979 for å støtte et vaklende kommunistisk regime som snart ble ledet av Babrak Karmal.

De sovjetiske styrkene trakk seg ut fra 1988. De siste avdelingene krysset grensen til Sovjetunionen 15. februar 1989.

De sovjetiske styrkene bestod for det meste av mer enn 100 000 soldater. Mer enn 620 000 soldater tjenestegjorde i Afghanistan. 14.453 sovjetere ble drept, nærmere 500 er savnet. De havnet i krigsfangenskap, deserterte eller forsvant på annet vis.

Av en befolkning på 16 millioner ble fem millioner afghanere drevet på flukt. En million afghanere ble drept.

Etter at de sovjetiske styrkene trakk seg ut ble Afghanistan herjet av en 13 år lang borgerkrig.

Hjemme i Sovjetunionen ble de raskt glemt, ingen brydde seg om dem.

Dette er deres historie.

Den tidligere sovjetsoldatene Bachretdin Khakimov ble funnet i Afghanistan i 2013. Da hadde han vært savnet siden september 1980. Khakimov tjenestegjorde da ved en panseravdeling ved byen Herat vest i Afghanistan. Under navnet Sheikh Abdullah skapte han seg et nytt liv. Foto: Alexander Lawrentjew / DPA

Vil aldri dra hjem

Gennady Tsevma er en annen sovjetsoldat som ikke dro hjem fra Afghanistan. I dag heter han Nek Mohammad og er en spedbygd tynn mann med grått skjegg og kortklipt hår. Han tar av og til imot besøk og viser frem gamle fotografier.

Bortsett fra den lyse huden, rødskjæret i håret og de blå øynene ser 53-åringen ut som en vanlig afghaner. I likhet med de fleste andre ute på landsbygda er han kledd i salwaar kameez, den tradisjonelle afghanske klesdrakten.

Bildene er fra da han var liten og vokste opp i Amroviiska, en by i det østlige Ukraina. Andre fotografier er fra tiden da han som ung rekrutt ble trent opp som soldat i den sovjetiske hæren på begynnelsen av 80-tallet.

Nek Mohammad bor han sammen med kone og fire barn i en liten landsby utenfor byen Kunduz ved foten av fjellkjeden Hindukush i det nordlige Afghanistan. Han har vanskeligheter med å gå på grunn av en skade han pådro seg under krigen. Livet er vanskelig, men likevel er det her han vil bli.

– Min kones familie vil at hun skal bli her. Barna mine er her. Jeg kan ikke dra fra dem, sier Mohammad i et intervju med avisen New York Times som ble publisert tidligere i år.

Sporene er der fortsatt, selv 30 år etter at de sovjetiske styrkene dro fra Afghanistan. Dette bildet er tatt sør for Kabul. Foto: RODRIGO ABD / AP

I mange år lengtet han hjem og drømte om blomsterengene hjemme i det østlige Ukraina. Av ren hjemlengsel lærte han konen sin å lage borsj, ukrainsk grønnsaksuppe med rødbeter.

Likevel slår Mohammad fast at han aldri kommer til å dra tilbake til Ukraina. Det forsøkte han for noen år siden, med der fikk han ingen god mottakelse. Det skal ikke skje igjen.

Sovjetiske soldater utenfor den afghanske hovedstaden Kabul. Bildet er fra 14. mai 1988 Foto: Liu Heung Shing / Ap

Måtte velge mellom islam eller døden

Kunduz i Nord-Afghanistan, våren 1983. Det nærmer seg soloppgang og 18-årige Gennady Tsevma står på vakt ved en liten kontrollpost i nærheten av elven Bangi. Han har tjenestegjort 10 måneder i Afghanistan. Fra en landsby i nærheten kan han høre det kalles inn til bønn. Offiserene har fortalt ham at bønneropene skjer samtidig som muslimene dreper mennesker i moskeen.

Som så mange andre sovjetiske soldater i Afghanistan var Tsevma preget av dårlig disiplin. Han var også sint og fortvilet etter at en offiser hadde slått ham i fylla den samme natten. 18-åringen tok med seg geværet sitt og gikk inn mot landsbyen.

– Da jeg kom inn mot moskeen satt det en gammel mann utenfor. Plutselig ble jeg omringet av flere væpnede menn. De tok meg til fange og sa til meg at jeg måtte konvertere til islam, hvis ikke kom de til å drepe meg. Jeg bestemte meg for at det var bedre å leve enn å dø, så da ble jeg muslim, fortalte den tidligere sovjetsoldaten til en journalist fra magasinet Time i 2012. Gennady Tsevma fantes ikke lenger. Fra nå var han Nek Mohammad.

Etter kort tid ble han med i den islamistiske opprørsbevegelsen i Afghanistan, mujahedin. Kommandanten for gruppen fant en 14-årig pike som ble Mohammads kone. Sammen har de fått seks barn.

Afghanske geriljakrigere som kjempet mot de sovjetiske styrkene. Bildet er fra 1987. Foto: Masood Khalili / Ap

– Etter at han ble muslim så likte vi ham og ga ham geværet tilbake. Han ble senere med i kampene mot russiske styrker, forteller en mann som kaller seg Aminullah til New York Times.

Han var en av mennene som tok den sovjetiske desertøren til fange den natten i 1983.

Mohammad sier selv at han kun fungerte som sjåfør for opprørerne i kampene mot sine tidligere medsoldater, men benekter ikke at han gikk over i islamistenes tjeneste.

Nek Mohammad deserterte fra den sovjetiske hæren i 1983. Siden da har han levd i Afghanistan. Foto: JIM HUYLEBROEK / NYT

Flyktet fra voldelige offiserer

Det finnes flere tilfeller. Den menige soldaten Sergei Krasnoperov fra Sibir tjenestegjorde som soldat i Afghanistan i nærmere to år før det i november 1984 ble oppdaget at han hadde solgt militært utstyr. Det ble gitt disiplinærstraff og Krasnoperov fikk heller ikke bære våpenet sitt. 19-åringen ble deretter plaget og banket av offiserene samtidig som han risikerte å bli stilt for en militær domstol.

Den unge soldatene bestemte seg for å rømme. Han løp opp i fjellene hvor han ble oppdaget av to islamistiske krigere. De var mujahedin, afghanske opprørere. I tjue dager ble han holdt som fange før han sa seg villig til å slåss med dem.

– Jeg ville vise dem hva jeg kunne. Stridsvogner og helikoptre var plagsomme så jeg ordnet maskingeværene og noe av artilleriet. Dermed kunne vi skyte mot helikoptrene. Vi traff mange og skremte pilotene. Da sluttet de å plage oss, fortalte Krasnoperov i et intervju med The Times i 2011.

Et sovjetisk helikopter er skutt ned ved Ali Khel nær grensen til Pakistan Foto: Sayed Haider Shah / Ap

Desertørene ville ikke hjem

Allerede få måneder etter at sovjetiske styrker trakk seg ut av Afghanistan ga myndighetene i Moskva amnesti til desertører som ønsket å komme hjem til Sovjetunionen. Noen dro hjem, men mange ble værende.

– Jeg ville være her, jeg var ikke trygg på hva sovjetiske myndigheter ville gjøre med meg, forteller Nek Mohammad.

De tidligere sovjetsoldatene opplevde ingen problemer under Taliban-styret fra 1996 til 2001. Islamistene visste om dem, men lot dem være i fred siden de hadde konvertert og blitt muslimer.

Nek Mohammad reiste tilbake til Ukraina sommeren 2016. Han traff igjen sin bror og besøkte gravstedet til foreldrene som nå var døde.

Under besøket møtte han også flere Afghanistan-veteraner som fortsatte levde i landsbyen der han selv vokste opp.

Besøket ble ikke slik Mohammad hadde håpet. Flere av krigsveteranene nektet å hilse på ham. Selv etter 35 år omtalte de ham som en sviker. Mange hadde mistet kamerater i krigen, en fikk drept fire kamerater i det samme området der Nek Mohammad oppholdt seg etter at han deserterte. Nå stilte veteranene ubehagelige spørsmål. Hadde han vært med på angrepene?

620 000 sovjetiske soldater tjenestegjorde i Afghanistan fra 1979 til 1989 Foto: Liu Heung Shing / Ap

Russerne er tilbake i Afghanistan

De tidligere sovjetsoldatene har levd i det krigsherjede landet gjennom tre tiår. De var der under borgerkrigen som herjet landet helt frem til Taliban tok over kontrollen. Senere har de forsøkt å overleve i kampene mellom Nato og den afghanske regjeringshæren på den ene siden, afghanske opprørere ledet av Taliban på den andre.

Nå har de fått med seg opplysningene om at deres tidligere landsmenn er på vei tilbake. Ifølge Natos øverste leder i Afghanistan, generalen John W. Nicholson, har russerne igjen begynt å interessere seg for Afghanistan.

Desertørene er overrasket.

– Mange sier at Taliban får støtte av russerne. Jeg trodde aldri de ville komme tilbake, sier Nek Mohammad.

