Vokter gatekunst i Ukraina – verdt millioner

«Dette kunstverket er beskyttet. Ved bevegelse vil en detektor utløses, og et respons-team vil ankomme raskt».

Ingen skal få stjele «gutten og judomesteren», malt av kustneren Banksy i den ukrainske byen Borodjanka.

Maleriet er beskyttet inne i et lite plastikk-telt med et tak av bølgeblikk over. Døren er åpen. På gulvet foran bildet ser vi en bred rød linje som ikke er til å misforstå.

BESKYTTET: «Gutten og judomesteren er godt sikret inne i dette huset med tyverialarm». Foto: Sidsel Wold / NRK

– Dette er jo veldig smart, sier ukrainske Mikhaylo Teslenko til NRK.

I november 2022 dro britiske Banksy til Kyiv og de krigsrammede områdene utenfor hovedstaden for å male på vegger.

Den verdenskjente anonyme kunstneren etterlot seg kunst for mange millioner kroner.

– Vi unge kjenner selvsagt Banksy og vi syntes det var fantastisk at han kom til oss, sier Teslenko.

– Banksys bidrag og solidaritet er svært viktig for oss ukrainere.

BANKSY-TURER: Misja Teslenko synes det er viktig å ta med besøkende for å se Banksy og for å se ødeleggelsene med egne øyne. Foto: Sidsel Wold / NRK

Banksy delte også en video fra reisen.

Få uker etter oppholdet hans oppdaget noen at Banksy hadde etterlatt seg verdifull kunst som kunne omsettes.

Og ett av de syv verkene ble stjålet.

STJÅLET: «Damen med gassmaske» ble rett og slett skåret ut fra denne veggen i Hostomel. Det skulle fem mann til for å utføre tyveriet. Foto: AFP

I Hostomel rev tyvene ned «damen med gassmaske og brannslukkingsapparat» fra den gule utbrente bygningen hun var malt på.

Ifølge avisen The Guardian er bildet verdt 2,6 mill. kr.

Statsadvokaten mener det er en mann som står bak tyveriet. For å frakte bort graffitiverket fra veggen hadde han engasjert fire andre til å hjelpe seg.

Han ville selge verket for å bruke pengene - kanskje til gjenoppbyggingen av Hostomel, kanskje for å støtte den u«»krainske hæren.

Men ifølge statsadvokaten risikerer kunsttyven 12 år i fengsel.

RØD LINJE: Det mest kjente Banksy-verket i Ukraina er kanskje dette. Og nå passes det godt på. Den som beveger seg over den røde linjen utløser en alarm hos sikkerhetsbyrået Sheriff. Foto: Sidsel Wold / NRK

Politiet i Kyiv-distriktet oppbevarer nå verket trygt i sin varetekt, og delen av veggen med graffitikunsten er pakket inn i papp inntil videre.

Tyveriet satte også i gang en debatt om hva som bør skje med de sju Banksy-verkene, for flere av dem er malt på bygg som etter planen skal rives.

– Først av alt trekker det mye folk hit. Alle vil se dette, sier Misja foran et av kunstverkene.

– Alle kjemper mot ondskap på sin måte, og Banksy når millioner av mennesker.

Misja Teslenko mener den anonyme kunstneren får folk til å tenke.

Og nettopp det er Banksy prosjekt: Å få folk til å se krigens virkelighet og engasjere seg.

«MANN I BADEKAR»: I første etasje i denne utbombede boligblokken fant NRK til slutt den gamle mannen i badekaret, beskyttet bak pleksiglass. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Når folk ser bildene og samtidig ser all denne ødeleggelsen, får man et ønske om å hjelpe. Og det er svært viktig for Ukraina nå, sier Misja.

Viktig i Betlehem

Da den anonyme gatekunstneren dukket opp i Betlehem i 2005 for å male på den åtte meter høye israelske separasjonsmuren, ble han for alvor kjent internasjonalt.

Noen av hans mest ikoniske uttrykk er fra de palestinske områdene. Banksy har betydd svært mye for byen, ikke minst økonomisk. I turistmagneten Betlehem er Banksy-hotellet The Walled off Hotel blitt en like stor attraksjon som Fødselskirken.

– I 2008 så vi flere Banksy-turister enn Jesus-turister i Betlehem, sier Wisam Salsaa til Inspiring City. Han er daglig leder for Banksy-hotellet.

BANKSY I BETLEHEM: I Banksy-hotellet i Betlehem kan du se en etterligning av Michelangelos David omgitt av tåregass. Foto: Sidsel Wold / NRK

En av palestinerne som lever av Banksy-turismen er guiden Yamen El-Abed.

– Vi har hatt så mange tusen besøkende her i løpet av årene. Banksy har utrolig mange fans over hele verden og jeg ser hvor mye både han og graffitien hans betyr, sier han til NRK.

Gymnasten i Irpin

Også i Irpin, en av de andre hardt rammede tettstedene utenfor Kyiv, finner vi spor av den kjente kustneren.

Nederst i en bombet blokk ser NRK henne, Banksy gymnast som driver med rytmisk sportsgymnastikk.

Med en solid støttekrage rundt halsen forsøker hun å holde balansen på tåspissen.

Ingen får komme forbi det røde og hvite politibåndet som er satt opp 10 meter unna graffitikunsten. I tillegg er gymnasten sikret bak et solid pleksiglass.

TREKKER FOLK: Flere er kommet for å se på gymnasten i Irpin. Foto: Sidsel Wold / NRK

– Nå er det bestemt at alle grafittiverkene skal vernes og beskyttes og forbli på stedene de er malt, sier Oleh Torkunov, fra Kyivs militære administrasjon til Euronews.

Når gjenoppbyggingen skjer, skal Banksy kunst innlemmes. Den skal ikke fraktes til andre steder.