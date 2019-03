Farid Ahmed i rullestol befant seg i Al Noor-moskeen i Christchurch forteller TVNZ at han så mennesker falt døde om, ifølge AbcNews.

– Det var fredelig, rolig og stille, slik det er før prekenen starter. Du kunne høre om en knappenål falt, forteller Farid Ahmed.

Det skal ha vært rundt 200 mennesker i moskeen for fredagsbønn, da skytingen plutselig startet i hovedrommet.

– Jeg var i rommet ved siden av, så jeg forstod ikke hvem som skjøt, men jeg så noen mennesker kom løpene inn i rommet jeg var i, noen haltet og hadde blod på kroppen. Da forstod jeg at det dette var veldig alvorlig, sier Ahmed.

Han fikk presset seg ut og kom seg til baksiden hvor han hadde bilen parkert, derfra hørte han skuddene som pågikk i flere minutter.

Vitner forteller om sterke hendelser i og utenfor moskeene i Christchurch. Foto: Mark Baker / AP

– «Helsikes muslimer, vi skal drepe dere i dag»

Anwar Alsaleh var i gang med den rituelle renselsen før fredagsbønnen da skytingen startet i moskeen, og sier til avisen Stuff at gjerningspersonen skal ha sagt «helsikes muslimer, vi skal drepe dere i dag.» Han fikk varslet nødetatene mens han gjemte seg på badet i moskeen.

– Det er en stor massakre her, vennligst send hjelp hit og ring politiet fordi de skyter konstant, sa Alsaleh da han fikk kontakt med ambulansetjenesten.

Omar Nabi forteller at hans far, Haji-Daoud Nabi, var inne i moskeen mens skytingen pågikk. Han har forsøkt å få livstegn fra ham, uten resultat. Heller ikke sykehusene i byen har noen svar.

– Jeg må få vite om faren min har det ok, sier han.

En annen overlevende fortalte til TV New Zealand at angriperen virket målrettet og skjøt blant annet en mann rett i brystet. Han beveget seg fra den ene siden av rommet til andre og da han hadde løst av en rekke skudd der flyttet han seg rommet hvor kvinnene befant seg, skriver BBC.

– Jeg ba til Gud om at mannen som skjøt måtte gå tom for kuler, forteller vitne som ikke ønsket å bli navngitt.

Startet førstehjelp

Carl Pomare kjørte forbi Al Noor-moskeen da skytingen startet og så folk kom springene ut. Sammen med arbeidskolleger var han blant de første på stedet før ambulansen var nådd frem.

– Jeg så mennesker som var skutt i ryggen foran meg, forteller Pomare.

Han stanset 100 meter unna, og sammen med arbeidskolleger som han hadde i bilen startet de med førstehjelp til de skadde. Deriblant en far og hans fem år gamle datter som var blitt skutt.

– Jeg vet ikke om hun overlevde. Mennesker døde rundt oss. Min kollega holdt rundt en gutt og fortalte ham at det ville gå bra, men han døde, sier Pomare.

Politiet ba han om hjelp til å sikre området, mens de lette etter angriperne.

– Blod sprutet

Ramzan Ali, som også var inne i Al Noor-moskeen under skytingen, sier han var den siste mannen som kom seg ut etter at skytingen stoppet. Det var døde mennesker og fult av blod på golvet. Han gjemte seg under en benk da skuddene kom.

– Blod sprutet på meg, når jeg lå under benken. Jeg tenkte, min Gud, hva skjer med meg nå? Heldigvis lever jeg, sier Ramzan Ali.

Ramzan Ali gjemte seg under en benk i Al Noor-moskeen. Du trenger javascript for å se video. Ramzan Ali gjemte seg under en benk i Al Noor-moskeen.

Hoppet ut av vindu

Mohan Ibrahim overlevde angrepet i en av moskeene ved å klatre ut et vindu. Han forteller folk løp hit og dit.

– Sammen med noen andre klarte jeg og komme meg ut av et vindu, så vi havnet på baksiden av moskeen. Jeg tror det var skyting i 10–15 minutter, det var så høy lyd, forteller Ibrahim.

Al Noor-moskeen er en av de største og Mohan Ibrahim tror det kan ha vært rundt 200 mennesker inne.

– Fredagsbønnen skulle starte kl. 1400, skytingen startet rundt 1345, noe som betyr at det også var mange mennesker på vei inn til moskeen, sier han.

49 mennesker er så langt drept i angrepene i Christchurch fredag. En mann i 20-årene er siktet for drap, som fremstilles for retten i Christchurch lørdag morgen.

Bangladesh nasjonale cricketlag var i nærheten av en av moskeene hvor det var skyting. De skal ha kommet seg i sikkerhet.

Utenriksdepartementet har ikke mottatt noen informasjon som tilsier at norske borgere skal være rammet av terrorangrepet på New Zealand.

– Vi har hittil ikke har fått noen henvendelser om bistand fra nordmenn på New Zealand, sier pressevakt i UD Ane Haavardsdatter Lunde til NRK.

Advarer

Politiet i New Zealand oppfordrer folk til å ikke dele opptak fra hendelsen i Christchurch som viser forferdelige scener. Kripos oppfordrer om det samme via sin Twitter-konto.