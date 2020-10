Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er turistmyndighetene i Berlin, i samarbeid med delstatsregjeringen, som har lansert kampanjen, som viser bilde av en eldre dame som viser fingeren til folk som nekter å bruke munnbind.

Bildet med teksten «Den hevede fingeren er til alle dem som ikke bruker munnbind. «Vi følger koronareglene» dukket først opp i avisene, men har nå raskt spredt seg i sosiale medier.

Visit Berlin sier hensikten med kampanjen er å si fra hvor viktig det er å beskytte helsen til de eldre.

– De fleste i Berlin og folk som besøker byen følger og respekterer koronareglene, men ikke alle. Disse menneskene utsetter eldre og utsatte grupper for en farlig risiko, sier Christian Tänzler som er talsmann for Visit Berlin til BBC.

Dysfunksjonell politikk

Kampanjen har vist seg å være kontroversiell, og enkelte oppfatter den som fornærmende.

Sjefredaktøren i Berlin avisen Der Tagesspiegel, Lorenz Maroldt skriver at delstatsregjeringen mener det er bedre å fornærme folk enn å innføre strenge, tydelige regler som kan kontrolleres. Han mener kampanjen til Visit Berlin og delstatsregjeringen er helt feil måte å angripe koronapandemien.

– Kampanjen er typisk for Berlin sin væremåte, og den ville fungert bra om ikke delstatsregjeringen hadde hatt en så dysfunksjonell koronapolitikk, skriver redaktøren i Der Tagesspiegel.

Andre har påpekt at ikke alle mennesker kan bruke ansiktsmaske av helsemessige årsaker. For dem fremstår kampanjen svært negativt.

– Vi ønsket å få oppmerksomhet rundt problemet med dem som ikke bruker munnbind. Derfor har vi bevist valgt et provoserende bilde, sier Christian Tänzler som er talsmann for Visit Berlin.

Tänzler legger til at berlinere er kjent for sin direkte måte å kommunisere på, og han tror mange setter pris på denne formen for humor.

– Vi bruker kampanjen bevist for å nå de folkene som ikke respekterer påbudet om munnbind, sier Christian Tänzler.

En rekke tyske storbyer, blant dem Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt og München, har hatt flere enn 50 smittede per 100.000 innbyggere de siste dagene. Her fra en teststasjon i Köln i Tyskland. Foto: Martin Meissner / AP

Smitterekord

Den siste uken har smittetallene nådd nye høyder i Tyskland.

Lørdag satt Tyskland ny smitterekord med 7.830 nye tilfeller det siste døgnet. Det er det høyeste antallet siden koronapandemien rammet landet.

Døgnet før ble det påvist 7.344 nye smittetilfeller i Tyskland, viser tall fra Robert Koch Institute (RKI).

Den forrige smittetoppen i Tyskland var i mars da det på det meste ble registrert rundt 6.300 nye smittetilfeller i døgnet. Smitteøkningen kan likevel ha vært høyere tidligere i år ettersom langt flere mennesker testes nå enn i mars og april.

Oppdaterte tall fra 19. oktober viser at 9867 så langt er døde av koronaviruset.

Forbundskansler Angela Merkel (66) oppfordrer folk til å holde seg hjemme. Foto: POOL / Reuters

Hold dere hjemme

Tyske myndigheter har i de siste dagene igjen skjerpet restriksjonene som skal bremse smitten.

Mens munnbind allerede har vært påbudt på kollektivtransport og i butikker siden april, anbefales det påbud om munnbind på offentlige steder, samt at utesteder må stenge tidligere i hardt koronarammede områder.

I tillegg vil det nå strammes inn på antallet mennesker som kan samles på ett sted. I områder med 35 tilfeller per 100.000 innbyggere blir grensa nå 25 personer på offentlig sted og 15 personer privat, skriver Tagesschau.de.

I sin ukentlige podkast oppfordrer Forbundskansler Angela Merkel alle landets innbyggere til å bli hjemme, og ikke reise noen steder om de ikke absolutt må.

– Vi må gjøre alt vi kan nå for å forhindre at vi mister kontroll over viruset. Hver dag teller. Jeg ber deg om å avstå fra å reise dersom det ikke er helt nødvendig. Det samme gjelder feiringer hvor mange vanligvis møtes, sier Angela Merkel.

Merkel var også tydelig på at det er folk flest sin oppførsel, nå og i de kommende dagene som avgjør hvordan landet skal gå vinteren og julen i møte med den andre bølgen av koronapandemien.

Tyske myndigheter planlegger nå å rekruttere 10 000 nye medarbeidere for å hjelpe til med med å spore og kartlegge smittede personer.