Vilt slagsmål i parlamentet på Sri Lanka

Bråket i Colombo oppsto etter uenighet om et mistillitsforslag mot statsminister Mahinda Rajapaksa.

Slagsmålet begynte like etter at Rajapaksa nektet å godta nederlaget, melder nyhetsbyrået Associated Press.

Det er president Maithripala Sirisena som utnevnte Rajapaksa til statsminister, og ga den tidligere statsministeren Ranil Wickremesinghe sparken.

Politisk krise

Wickremesinghe har nektet å akseptere presidentens forsøk på å avsette han.

Sirisenas avgjørelse har ført til politisk krise på Sri Lanka, og flere hundre tusen har demonstrert i landet de siste tre ukene.

Den konstitusjonelle krisen utløste dårlig stemning i parlamentet også. Bilder fra salen viser at lovgivere kastet diverse gjenstander og gikk løs på hverandre.

Flere personer ble skadet i slagsmålet, og en parlamentariker måtte fraktes til sykehus. Nasjonalforsamlingens leder Karu Jayasura avlyste møtet da kaoset oppsto.

INGEN TILLIT: Parlamentet har ikke tillit til statsminister Mahinda Rajapakse. Foto: ISHARA S. KODIKARA / AFP

Går ikke av som statsminister

Rajapaksa hevder at nasjonalforsamlingens leder ikke hadde myndighet til å fjerne ham som statsminister gjennom et mistillitsforslag.

Mistillitsforslaget mot Rajapaksa fikk flertall, men ettersom president Sirisena fremdeles har makt til å utnevne statsminister er det ingen automatikk omkring hvem som overtar rollen.

Wickremesinghes parti har flertall i nasjonalforsamlingen, men presidenten har makt til å utnevne statsminister.

FIKK SPARKEN: SPARKEN: President Maithripala Sirisena sparket statsminister Ranil Wickremesinghe (bildet) og erstattet ham med ekspresident Rajapaksa. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil holde nyvalg i januar

Forrige uke kunngjorde Sirisena at han ville oppløse nasjonalforsamlingen og holde nyvalg i januar.

Bakgrunnen var at presidenten ikke har hatt flertall for å sette inn Rjapaksa som ny statsminister. Sirisena ble overprøvd av høyesterett tirsdag.

Dermed er den politiske situasjonen på Sri Lanka fortsatt uavklart.