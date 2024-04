Vil sende barna ut av Gaza: – Håper noen i familien overlever

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 33.175 Siste uke: 330 Israel 1460 Lukk Kilder: Palestinske helsemyndigheter / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra palestinske helsemyndigheter skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengig kilder. Lukk Mer informasjon om tallene

– Jeg er sikker på at Israel sender inn bakkestyrkene hit etter Ramadan. Da kommer forferdelige ting til å skje.

Det sier 51 år gamle Raed Al Athamne på telefon fra Rafah, sør i Gaza.

Den muslimske fastemåneden er over 9. april.

Israel har flere ganger sagt de vil gå inn i Rafah for å nå målet med å «ødelegge» Hamas.

Over 1,5 millioner mennesker har søkt tilflukt fra krigen her. Det blir umulig å gå inn uten å drepe sivile, advarer en rekke hjelpeorganisasjoner. FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths frykter «nedslakting» av mennesker hvis Israel går inn militært i Rafah.

Det gjør også mange av dem som har flyktet dit.

– Jeg er sikker. Så mange kommer til bli drept, sier Raed Al Athamne til NRK.

Raed Al Athamne Foto: Privat

Derfor vil han forsøke å få noen av barna og barnebarna over til Egypt.

– Da vil i alle fall noen i familien overleve, sier han.

Også USA, Israel nærmeste allierte, har advart Israel mot å gå inn i Rafah.

Raed Al Athamne tror ikke Israel vil lytte til advarslene.

En flyktning går gjennom en teltleir i Rafah sør i Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Flere hundre tusen barn har søkt tilflukt i Rafah. Det er mangel på vann og mat i hele Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Mangler penger

Raed Al Athamne er NRKs tidligere sjåfør og tolk i Gaza.

Han forteller at hjemmet hans og husene til familien, i Beit Hanoun nord i Gaza, er bombet og ødelagt av israelske jagerfly

Nå lever storfamilien i seks ulike telt i Rafah, der de frykter den varslede israelske bakkeinvasjonen. De er redd hele familier vil bli utslettet. Men det er dyrt å komme seg til Egypt. Og dyrt å sende barna dit.

Ett barn koster rundt 50.000 norske kroner, sier Al Athamne, som ønsker å sende seks barnebarn over grensa. Det koster 300.000 kroner.

Så mye har han ikke.

Barn leker mellom teltene i Rafah. Mange frykter for livet. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

Det er få som har nok penger i Gaza nå, der samfunnet har brutt sammen etter et halvt år med israelske angrep.

Etter at Hamas angrep Israel 7. oktober i fjor, har Israel sluppet tusenvis av bomber over Gaza. Rundt 33.000 mennesker er drept ifølge helsemyndighetene. Store deler av Gaza ligger i grus. Rundt 1200 mennesker ble drept av Hamas 7. oktober.

I likhet med Raed Al Athamne og familien, er nesten 2 millioner palestinere interne flyktninger. De færreste har en jobb å gå til og eller noen lønn å heve.

Et underernært barn på al-Awda-helsesenteret i Rafah. Foto: Reuters

Gått ned 32 kilo i vekt

Palestinere i teltleirene i Rafah ser lite eller ingenting til hjelpen eller maten

Israel og internasjonale hjelpeorganisasjoner sier kommer inn i Gaza, sier Al Athamne.

– Vi har bare råd til litt brød eller ris en gang om dagen, sier han.

Han har ikke spist kjøtt på seks måneder.

FN har flere ganger advart om at en hungersnød er i ferd med å ramme Gaza, fordi Israel ikke slipper nok nødhjelp inn. Nylig ble sju hjelpearbeidere drept i et israelsk luftangrep mens de var på vei for å levere mat. 20 barn er registrert døde av sult og underernæring, ifølge FN.

Ifølge Al Athamne koster en kilo ris nå 45 shekel, altså rundt 133 norske kroner. Det er omtrent dobbelt så mye som i Norge.

51-åringen sier han pleide å veie 92 kilo. Nå veier han bare 60 kilo.



– Hva skjer med maten som kastes ut fra fly over Gaza? Eller de 200 tonnene fra World Central Kitchen som kom sjøveien?



– Menn med våpen tar maten. Noen er fra militsgrupper eller fra Hamas. Vi må kjøpe all maten på svartebørsen. Det er så mye korrupsjon her, sier Raed.

Nødhjelp slippes fra fly over Gaza. Det er langt mer effektivt å sende inn nødhjelp på land, men grensene er stengt og Israel og Egypt begrenser hvor mange biler som kan krysse grensen inn til Gaza. Foto: Reuters

Selv tok han aldri imot sosialhjelp fra Hamas, som styrer Gaza, da hjemmet hans ble lagt i grus av den israelske hæren i 2008. Men nå er situasjonen i Gaza langt verre enn da. Nå brer sulten seg. Han forteller at folk i teltleieren har fått gulaktige øyne, et tegn på underernæring.

– Hamas hjelper oss heller ikke, sier han.



– Folk er sinte på Hamas. Folk her vil bare at dette skal stoppe, sier han til NRK.

Israel og Hamas har forhandlet om våpenhvile i månedsvis. Fortsatt holder Hamas over 130 gisler som ble tatt fra Israel under angrepet 7. oktober. I israelske fengsler sitter flere tusen palestinere uten dom.

