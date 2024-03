FN-domstol krever at Israel sørger for mer mat til Gaza

Dette må skje så fort som mulig og uten forsinkelse, mener dommerne. FNs øverste juridiske organ hevder at palestinerne på Gaza står overfor forverrede livsvilkår og at både hungersnød og sulten sprer seg.

– Retten observerer at palestinere i Gaza ikke lenger bare står overfor en risiko for hungersnød (...), men den hungersnøden er i ferd med å nå inn, ifølge ordren fra domstolen.

Den nye ordren fra FN kommer etter initiativ fra Sør-Afrika, og er en del av den pågående saken som anklager Israel for et statlig ledet folkemord i Gaza.

Selv om saken ikke er ferdig behandlet har FN-domstolen anledning til å rette tiltak mot Israel, slik de nå har gjort.

FNs internasjonale domstol i Haag beordrer Israel til å sørge for mat til Gaza så fort som mulig. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW / Reuters

Den internasjonale domstolen ga i januar Israel ordre om sørge for at israelske soldater ikke begår folkemord mot palestinere i Gaza.

Over 32.000 palestinere er drept siden Israel gikk til bakkeinvasjon på Gazastripen i oktober i fjor.

Domstolen ble opprettet for å avgjøre tvister mellom stater. Men selv om domstolens avgjørelser er juridisk bindende, har den få midler til å håndheve dem. For eksempel har retten beordret Russland til å stanse invasjon av Ukraina, til ingen nytte.

– Israel bruker mat som våpen

Israel har lenge vært under kraftig internasjonal kritikk for ikke å slippe inn nødhjelp, mat og medisiner til krigsherjede Gaza.

Israel kontrollerer all nødhjelp inn til Gaza, og bare en brøkdel av det som var vanlig før krigen kommer inn. Israels restriksjoner kan være en krigsforbrytelse, advarer FN.

FNs høykommisær for menneskerettigheter. Foto: FABRICE COFFRINI / AFP

– Omfanget av Israels fortsatte restriksjoner på innreise av bistand til Gaza, sammen med måten de fortsetter å utføre fiendtligheter på, kan utgjøre bruken av sult som krigsmetode, som er en krigsforbrytelse, sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk tidligere denne måneden.

Israel har foreløpig ikke kommentert avgjørelsen fra den internasjonale domstolen. Men den israelske regjering har tidligere sagt at de tilrettelegger for nødhjelp og at det er FN og nødhjelpsorganisasjoner som har ansvaret for hvor mye og for hvor raskt det leveres.