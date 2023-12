Vil revurdere julegrana til London

Det gjentar seg hvert år. Kritikken hagler mot den norske grana som gis i takknemlighet over britenes innsats i andre verdenskrig.

Treet er glissent, det mangler greiner, det ser trist og spinkelt ut. Men nå kan det bli en slutt på tradisjonen med å hugge et tre i Oslomarka og sende det med båt og bil til London.

Ordføreren i Oslo ønsker en mer miljøvennlig vennskapsgave.

– Jeg vil gjøre alt jeg kan for at man i tiden fremover får et juletre som vi og britene kan være stolte av, og finne løsninger som tar bedre vare på treet og redusere klimaavtrykket, skriver Oslo-ordfører Anne Lindboe til NRK i London.

– Betyr det at man vurderer å kjøpe et lokalt tre istedenfor å hugge et i Oslo og sende det derfra?

– Vi skal ta en runde i de politiske organene til våren om hvordan vi kan gjøre dette bedre fremover. Det eneste jeg er sikker på, er at vi skal finne en god løsning som gjør at vi overholder tradisjoner også i årene fremover.

Kritiserer treet, men elsker tradisjonen

Men de fleste NRK møter ved den norske julegrana setter pris på tradisjonen.

– Det er veldig imponerende, sier tiåringen Ned Wilkes.

Juletregaven fra Oslo kommune er tydelig skiltet. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Han har tatt med seg moren sin for å se årets utgave etter at han lærte om historikken bak juletregaven på skolen.

Oslo kommune har gitt et tre fra Oslomarka hvert år siden 1947.

Både Ned og moren Elizabeth Wilkes mener det ville være en skam om tradisjonen avsluttes, men forstår klimahensynet.

– Det kan være et godt kompromiss om Norge kjøper et tre lokalt i Storbritannia og gir det som gave, mener moren.

Tony og Yvonne Sheldon har kommet fra Nord-England for å se juletreet på Trafalgar Square. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Mange briter reiser langveisfra for å se den norske julegrana i London. Yvonne og Tony Sheldon har kommet fra Sunderland.

– Jeg syns ikke det blir det samme (å kjøpe et tre lokalt). Det er fint å vite at det kommer fra Norge, syns Tony Sheldon.

Samme mann bak juletreet og James Bond

Det aller første norske juletreet på Trafalgar Square kom dit under krigen. Men frem til nå har det vært ukjent at forfatteren av bøkene om James Bond, Ian Fleming, var opphavet til tradisjonen.

Ifølge biografien Ian Fleming: The Complete Man av Nicholas Shakespeare skjedde det etter en fuktig kveld på byen.

Ian Fleming hadde ideen: Biografen Nicholas Shakespeare har funnet nye opplysninger om opphavet til den norske vennskapsgaven. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Da den norske motstandsmannen Mons Urangsvåg kom tilbake til London etter et raid i Norge i 1942, inviterte vennen Ian Fleming ham med ut på byen, skriver The Times. De inntok et bedre måltid på Savoy hotell like ved Trafalgar Square.

Utpå natten ble det klart at nordmannen hadde to norske grantrær med seg fra Norge. Planen var å gi det ene til kong Haakon, som bodde i eksil i Storbritannia under krigen. Det andre treet var det ingen plan for.

Det var da mannen bak James Bond, Ian Fleming, foreslo å sette det på Trafalgar Square. Og det gjorde de.

Dette kommer frem i et notat skrevet av admiral Norman Denning, som var med i selskapet. Notatet ble oppdaget på Greenwich Maritime Museum i forbindelse med boka om Ian Fleming.

– Denning jobbet med etterretning sammen med Fleming, og er til å stole på, sier biografen Shakespeare til The Times.

Årets tre er på plass på Trafalgar Square. Torsdag 7. desember tennes julelysene. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Oslo-ordfører Anne Lindboe er begeistret over de nye opplysningene.

– Det er utrolig gøy, og britisk etterretningsvirksomhet skal man jo ta på alvor. Det at Oslo nå får et James Bond-juletre sendt til London er kult. Jeg har jo egentlig tenkt at vi trengte noe sånt når vi har Mission Impossible på Prekestolen.

Dermed vil nok vennskapstradisjonen fortsette, men kanskje ikke helt som før.