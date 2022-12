Så var den plass igjen, for 75. år på rad. Den norske julegrana er et symbol på takknemlighet og vennskap. Men blir år etter år offer for harselas i sosiale medier. Så forutsigbart er det blitt at borgermesteren i Westminster kommenterte det da julelysene på grana ble tent torsdag.

Westminsters borgermester Hamza Taouzzale takket for juletregaven med å gi en bit av Westminster til Oslo-ordfører Marianne Borgen.

– Jeg er sikker på at dere, som nordmenn, vil tilgi det faktum at vi her i Storbritannia har våre egne troll, av den typen man finner på sosiale medier, sa Hamza Taouzzale i talen sin.

Og ganske riktig. Sveip mot venstre og se noen eksempler på latterliggjøringen av årets 60 år gamle og 21 meter høye grantre fra Nordmarka i Oslo.

«Takk Norge for donasjonen av et halvt tre. Igjen.»

« Ble det levert ved hjelp av katapult?»

« Kan den som leverte Trafalgar-treet si hvor de er, jeg vil bare snakke.»

Mye av hetsen kom den dagen det som er blitt britenes nasjonaltre ble satt opp på Trafalgar Square. Rett fra lasteplan og transport, var greinene klistret til stammen på den ene siden. Men det tok ikke lang tid før greinene spredte seg ut og utseende bedret seg.

Slik ser årets julegran ut med tente lys i desembermørket.

Folk har likevel delte meninger, noe videoen i starten av saken viser.

Enda større hets i fjor

Fjorårets julegran fra Oslomarka ble latterliggjort i enda større grad. Da nådde hetsen opp i nyhetssendingene på TV,

I fjor ble NRKs korrespondent intervjuet av britisk TV om den norske julegranas noe pjuskete utseende.

Folk vi treffer ved årets tre har delte meninger.

– Jeg har sett bedre. Det er ikke fyldig nok, sier en dansk dame.

– Det ser trist ut, legger venninnen til.

Men flere liker treet.

– Nydelig. Kjempefint. Folk vil noen ganger se veldig fyldige trær, men jeg liker dette. Og jeg elsker historikken. Jeg har ingenting å klage på, sier en dame.

Slik ser det ut i dagslys. Den norske grana er hugget i Nordmarka i Oslo, er 21 meter høy og 60 år gammel.

Hun står foran et skilt ved treets fot. Det forklarer at treet fra Oslo er gitt i takknemlighet til Londons befolkning for deres hjelp under andre verdenskrig.

Flere norske juletrær i London

Mandag tennes nok et norsk juletre i London. Da tenner utenriksminister Anniken Huitfeldt sammen med den britiske utenriksministeren James Cleverly julebelysningen på treet som står i bakgården til det britiske utenriksdepartementet.

Også det er en takknemlighetsgave fra Norge. Men til forskjell fra treet på Trafalgar Square har dette sluppet transporten over Nordsjøen. Det er et lokalt tre, kjøpt for norske penger.

Også utenfor Royal Albert Hall står et slikt.