Verdens største meslingepidemi i skyggen av korona

Den lille jenta ble brakt til General Referense Hospital i Bonso Manzi, nord i DR Kongo av sin mor. Hun fraktet Dobo 65 kilometer på sin motorsykkel i håp om å få henne frisk.

De tradisjonelle medisinene som er vanlig å bruke i et av verdens fattigste land, virket ikke på symptomene treåringen hadde. Typiske symptomer ved meslingevirus er høy feber og kraftig forkjølelse med hoste og heshet, lysskyhet og øyebetennelse.

På sykehuset slo ansatte fra Leger Uten Grenser fast at viruset hadde kommet så langt at det ikke var mulig å redde synet til den lille jenta.

Dobo Mambanza er en av mange som nå er rammet av verdens største meslingepidemi i DR Kongo. Ifølge Leger Uten Grenser er over 360 000 mennesker smittet og over 6600 døde.

Meslinger er svært smittsomt og flertallet av dem som dør bor i fattige land sør for Sahara i Afrika. Det pågår også to store utbrudd også i Den sentralafrikanske republikk og i Tsjad.

Mbisa Eme Kosenge har feber, utslett rundt munnen og nedover kroppen pga. meslingviruset. Hun har tillegg fått tuberkulose og har tydelige tegn på underernæring som følge av meslingeviruset. De siste 10 dagene har hun vært innlagt på sykehus og ser ut til å overleve. Det er langt fra alle barn som gjør det i det som ifølge Leger uten grenser er verdens største meslingepidemi. Foto: Caroline Thirion / Leger Uten Grenser

Frykter hundre tusen barn vil dø

Både Verdens helseorganisasjon og andre hjelpeorganisasjoner advarer mot at meslingepandemien blir glemt pga. fokuset på koronaviruset.

Epidemiolog Mari Nythun Sørlien har overvåket utbruddet i Kongo for Leger Uten Grenser. Hun frykter for hva som nå kan skje.

– Det som kommer til å skje er at enda flere barn dør. Vi må ikke glemme at det var epidemier og pandemier før koronaviruset kom. Vi må ikke la sykdommer som meslinger og tuberkulose få fotfeste mens vi ser en annen vei, sier Sørlien til NRK.

Unicef i Tyskland sier rett ut at flere hundre tusen barn risikerer å dø de kommende månedene:

– De siste ukene har livreddende vaksinasjonskampanjer mot meslinger og polio til 117 millioner barn stoppet opp. Det gjelder både i Afrika, Afghanistan og Pakistan. Det er årsaken til at flere hundre tusen gutter og jenter i de fattigste landene i verden risikerer å dø de kommende månedene, sier Georg Graf Waldersee som er styreleder for Unicef i Tyskland til nyhetsbyrået Reuters.

Koronatiltak hindrer vaksinering

Koronatiltak lager ekstra hindre for vaksinering. I 24 land er vaksinasjonskampanjer utsatt, i 13 andre land frykter leger uten grenser at kampanjene ikke blir gjennomført i det hele tatt. På grunn av koronatiltakene er transport blitt et stort problem sier Sørlien.

Å frakte meslingvaksinen trygt frem er krevende. Pga koronatiltak går det færre fly og de er blitt dyrere. Når veiene i tillegg er lite fremkommelig, må medarbeidere til Leger uten grenser frakte medisinen i kjølebokser på motorsykler over lange avstander. Foto: Caroline Thirion / Leger Uten Grenser

– Det største problemet er transport, det går færre fly og de er dyrere. Det er dermed vanskelig å få inn både medisiner og hjelp, sier epidemiolog Mari Nythun Sørlien.

Dette fører til at en befolkning som hadde dårlig vaksinering fra før får enda dårligere vaksinedekning. Leger uten grenser frykter utbruddet bare vil fortsette.

Kan stoppes

Dette skjer med en sykdom som det er fullt mulig å utrydde, I motsetning med korona har det eksistert en vaksine mot meslinger i over 50 år.

Siden utbruddet startet har Leger Uten Grenser vaksinert en million barn og behandlet 70 000 for meslinger i DR Kongo. I et land med 84 millioner innbyggere må det likevel mer til. Her fra vaksinering nord i landet. Foto: Caroline Thirion / Leger Uten Grenser

Likevel tok meslinger livet av over 140.000 mennesker i 2018, de fleste små barn.

Tallene for 2019 og 2020 fryktes nå å bli langt høyere.

