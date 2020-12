Når et isfjell får eget navn, vet du at det er alvor. Det startet som et 5800 kvadratkilometer stort isflak. På veien brakk det opp i tre deler.

Den største delen har fått navnet A68a, og de siste tre og et halvt årene har det seilt mot sin egen undergang. Fra det brøt seg løs fra isbremmen Larsen C i Antarktis har det reist 1500 kilometer.

Det er på vei mot øya Sør-Georgia i Sørishavet, utenfor Argentina. Hit kommer ofte isfjell for å dø. Men aldri tidligere på denne størrelsen.

Keiserpingvinen er blant dyrene som kan få vanskeligheter med å finne mat til sine nyklekte kyllinger, dersom A68a strander utenfor øya Sør-Georgia. Foto: Arne Nævra

Der isfjell kommer for å dø

Isfjellet flyter i en havstrøm som kalles Den sør-antarktiske sirkumpolare strømmen. Dette er en av Antarktis' viktigste reiseruter for is. Havstrømmen frakter ofte store isflak opp rundt Sør-Georgia.

Området er britisk territorium. Det sies at isfjell kommer hit for å dø. Grunnen er at så mange av dem strander i de grunne farvannene rundt øya. Der smelter de bort.

Knuser pingvinenes matfat

Forskerne venter at isfjellet vil knuse havbunnen på vei innover mot øya og ødelegge dyrelivet under vann på sin ferd. Det kan bli liggende strandet i opp mot 10 år før det smelter helt.

Forskerne følger særlig nøye med på A68a. Det kan komme til å blokkere tilgangen til mat for øyas 2 millioner pingviner.

Isfjellet er det sjette største som noen gang er registrert. Foto: UK Min of Defence / via REUTERS

Tre pingvinarter lever på øya: Ringpingvin, bøylepingvin og keiserpingvin. Også selene vil måtte ta lengre turer for å finne mat til sine små.

– Timingen kunne ikke vært verre. Mange egg skal klekke i slutten av desember. Det er nå pingvinene trenger mat til kyllingene sine, forklarer biolog Norman Ratcliffe ved British Antarctic Survey, til Reuters.

Gedigent isfjell

– Ingenting så stort har i løpet av vitenskapens historie kommet helt opp til Sør-Georgia, sier Geraint Tarling, oseanograf ved British Antarctic Survey.

Akkurat nå er isfjellet 4200 kvadratkilometer stort. Dermed er det større enn Sør-Georgia.

Satellittbilde av A68a på vei mot øya Sør-Georgia. Foto: Pierre Markuse / Reuters

Ifølge Tarling tar en flytur over isfjellet omtrent én og en halv time. Så stort er det at Royal Air Force' piloter denne uken ikke klarte å fange hele fjellet i ett enkelt foto.

I løpet av de siste 34 årene har det bare vært fem isfjell større enn A68a. Den største, B-15, var 11.000 kvadratkilometer stor da den knakk løs fra Rossisen i Antarktis i 2000.

Isfjellet A68a i forhold til andre øyer. Foto: Marco Hernandez / Reuters

Usikkert om klimaendringer

Isfjellet kommer fra et område i Antarktis som fortsatt er veldig kaldt: Isbremmen Larsen C nordvest i Weddelhavet. Men også her er det i ferd med å bli varmere.

Isbremmen Larsen A gikk i oppløsning i 1995. Larsen B gikk i oppløsning i 2002. Mens Larsen C begynte å gå i oppløsning i 2016.

Meningene er delte om det skyldes global oppvarming, sier Elin Darelius Chiche. Hun er oseanograf og førsteamanuensis ved Bjerknessenteret ved UiB. Hun forsker på varmt vann mot isbremmene i Antarktis.

– Det er jo en naturlig prosess at det brytes av isfjell. Det skjer hele tiden. Men mange mener det at akkurat Larsen C brytes opp er fordi det har vært mer issmelting på overflaten der. Men det er veldig usikkert. Det er ikke enkelt å sette to streker under.

Bildet er tatt fra et Royal Air Force-fly som undersøker isfjellet A68a i nærheten av Sør-Georgia. Foto: Uk Min Of Defence / Reuters

Forskerne har begrensede historiske data om hvordan isen oppfører seg i Antarktis. Først da vi fikk satellitter ble det mulig å observere isens bevegelser skikkelig.

Antarktis er ett av områdene på kloden som varmes opp raskest. På Sydpolen har temperaturen steget tre ganger så mye som det globale gjennomsnittet de siste tretti årene.

Dersom all isen på Antarktis hadde smeltet, ville det alene ført til en havnivåstigning på 2,5 meter.