Verdens største forurensere møtes til klimasamtaler

– USA og Kina har ikke mye tid igjen for å unngå en skremmende fremtid som følge av global oppvarming, sa John Kerry da han ankom Kina mandag.

Kerry har reist fra USA, der over 100 millioner amerikanere i dag lever i områder med såkalte «heat alarms» som følge av den globale hetebølgen.

Kina fikk i helgen en ny nasjonal varmerekord da det ble mål 52.2 grader i den vestlige regionen Xinjiang. Samtidig som møtene er i gang, advarer FN om at verden må forberede seg på mer intense hetebølger.

John Kerry og Wang Yi sammen under de første klimasamtalene mellom USA og Kina i Beijing denne uken. Foto: Florence Lo / afp/ntb

Kerry, som er USAs klimautsending, skal møte sin kinesiske motpart Xie Zhenhua og landets øverste diplomat, Wang Yi, som er utenrikspolitisk leder i kommunistpartiet. Møtene varer til og med onsdag.

– At de to største utslippslandene samarbeider om å begrense klimaendringer er nødvendig for å kunne gjøre noe med utslippene, sier Iselin Stensdal om møte til NRK. Hun er forsker ved Fridtjof Nansens Institutt (FNI).

Hun legger til at det er positivt at de holder samtaler i en ellers turbulent politisk tid.

– Kerry og Zhenhua viktige for relasjonen

Målet med den tre dager lange reisen er å gjenopprette klimasamtaler mellom stormaktene. Forholdet mellom USA og Kina – har i motsetning til hetebølgen som sveiper over store deler av verden i dag – vært iskald helt siden august i fjor, da den amerikanske politikeren Nancy Pelosi besøkte Taiwan.

Kerry har hele veien sagt at USA og Kina burde klare å samarbeide om klimaendringene til tross andre, politiske uenigheter

– Klimaendringene er ikke et politisk spørsmål. Det er ikke en bilateral sak eller en ideologisk sak. Det er virkeligheten som utspiller seg rett foran øynene våre, som en konsekvens av valgene vi tar eller ikke tar, sa Kerry til Zhenhua i Beijing.

John Kerry og Xie Zhenhua under COP21 i 2015. Foto: AP

Kerry og Zhenhua har jobbet sammen i mer enn 20 år. De referer til hverandre som «gamle venner». Deres gode forhold er særlig viktig i samtalene, forteller Stensdal.

– Disse to har begge ledet sine lands klimaarbeider. Zhenhua har egentlig gått av med pensjon, men har blitt hentet inn igjen for å kunne hjelpe på samarbeidet. Så selv med store geopolitiske krefter som trekker Kina og USA fra hverandre, er det også lyspunkter for samarbeidet.

Iselin Stensdal, seniorforsker og Kina-ekspert ved Fridtjof Nansens Institutt, sier at samtalene er en god start for et videre samarbeid mellom USA og Kina. Foto: Fridtjof Nansens Institutt

Verdens største forurensere

Rent konkret kan vi nok ha lave forventninger til hva som vil komme ut av dette møtet, sier Stensdal.

– Det viktigste er nok å få gjenopptatt samtaler og samarbeid som har ligget i brakk en stund. Men samtaler er et godt første skritt. Så må de etterfølges av handlinger og god politikk, så det ikke bare blir tomme ord, sier hun.

USA og Kina er de to største utslipperne av drivhusgasser i verden. I 2021 stod de for omtrent 45 prosent av verdens klimagassutslipp.

– Verden og klimakrisen krever at vi gjør en rask og betydelig fremskritt sammen. Det er viktig at vi kommer sammen for å ta grep, sa Kerry til kineserne.

I tillegg til å være de største forurenserne, er USA og Kina de som investerer mest i fornybar energi.