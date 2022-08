USAs tredje mektigste politiker, speaker Nancy Pelosi (82), er på besøk i Taiwan.

Det til tross for at Kina har advart og truet med alvorlige «konsekvenser».

«Vår delegasjon kom til Taiwan for å gjøre det krystallklart av vi ikke vil svikte Taiwan», sa Pelosi til president Tsai Ing-wen på presidentkontoret hennes, ifølge The Guardian.

– Vi er tilhengere av status quo, vi vil ikke at noe skal skje med Taiwan med makt, sa Pelosi.

Den amerikanske kongresslederen ankom landet i går. I dag besøkte hun nasjonalforsamlingen før hun senere, rundt klokka 05 norsk tid, møtte landets president Tsai Ing-wen på hennes presidentkontor.

– Vi kommer i vennskapelighet, vi takker dere for deres lederskap, og vi vil at verden skal anerkjenne det, sa Pelosi da hun møtte Tsai Chi-chang, som er visetalsmann i parlamentet.

Pelosi roste landet og sa at Taiwan er «en modell for demokrati i regionen» og «et av de frieste samfunnene i verden». Politikeren sa at USA ønsker å utvide det parlamentariske og industrielle samarbeidet med Taiwan.

På sin side takket president Tsai Ing-wen Pelosi for hennes engasjement.

– Taiwan vil ikke trekke seg unna i møte med økte militære trusler. Vi vil opprettholde vår nasjons suverenitet og fortsette å holde forsvarslinjen for demokrati, sa Tsai.

Nancy Pelosi besøker i dag hovedstaden Taipei i Taiwan. Foto: POOL / Reuters

Taiwan høyner militær beredskap

Regjeringen i Taiwan sier at landets militære beredskap er høynet. Det er spesielt luftforsvaret som er i beredskap.

I morgentimene meldte Taiwans forsvarsdepartement at Kina ha brutt FN-konvensjoner og hatt sine militære på taiwans territorium.

I går fløy over 20 kinesiske jagerfly inn i taiwansk luftrom.

Kinesiske øvelser har alvorlig krenket øyas suverenitet, ifølge forsvarsministeren.

Men det er ikke nytt.

– Det siste året har Kina i større grad enn tidligere krenket taiwans luftrom, sier Halvor Eifring, professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo til NRK.

Eifring tror ikke faren er stor for at konflikten skal eskalere og komme ut av kontroll umiddelbart.

– Men det er klart at dette er del av en langsiktig problemstilling. På et eller annet tidspunkt kan det ende med at Kina innvaderer Taiwan eller gjør at Taiwan overgir seg på et vis, sier professor Eifring.

OMRINGET: Kart som viser hvor det vil foregå militære øvelser rundt Taiwan fra torsdag til lørdag. Områdene merket i rødt går også inn i Taiwans territorielle farvann etter folkeretten. Foto: Xinhua News Agency

– Besøket er uhørt

Kina oppfatter Taiwan som en del av sitt territorium og ser på besøket som en grov provokasjon. Da besøket ble kjent, innkalte Kinas umiddelbart USAs ambassadør Nicholas Burns på teppet for å klage.

– Besøket er uhørt, og konsekvensene er alvorlige. Kina vil ikke sitte stille og godta det, sa Xie til Burns ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Senere i dag truet Kinas utenriksminister Wang Yi med å straffe den som fornærmer Beijing.

– Dette er en fullstendig farse. USA krenker Kinas suverenitet under dekket av såkalt «demokrati». De som fornærmar Kina vil bli straffa, sa Wang.

Den japanske regjeringen uttrykker bekymring over Kinas militærøvelser rundt Taiwan etter Nancy Pelosis besøk.

Myndighetene har tatt kontakt med kineserne og uttrykt bekymring for militærøvelsene til sjøs, som inkluderer bruk av skarpe våpen i Taiwanstredet.

Områdene som Kina har kunngjort at de vil bruke til militærøvelser, overlapper Japans økonomiske sone, ifølge samordningsminister Hirokazu Matsuno.

Samtidig oppfordrer Sør-Korea til ro.

Under besøket til Taiwan hilste Pelosi de frammøtte fra parlamentet. Taiwan høyner militær beredskap mens kineserne holder militærøvelse. Foto: STR / AFP

Sterkt provoserte kinesere

Kina har i flere dager advart mot at et slikt besøk og varslet i forkant en serie skarpe militærøvelser som svar. Pelosi ble møtt både av protester og støttedemonstrasjoner da hun landet på øya.

Allerede onsdag kutter Kina i handelen med Taiwan. Kineserne vil ikke lenger selge naturlig sand til øya. Landet har stanset importert av frukt og fisk fra Taiwan.

Det er ventet at Pelosi reiser fra øya senere i dag. Pelosi er på rundreise i Asia og skal videre besøke Sør-Korea og Japan.

Turen til Taiwan var aldri nevnt på reiseplanen.