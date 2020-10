Verdens lengste flyrute gjenåpnes

Verdens lengste nonstop flyreise tar nesten 19 timer. Den går mellom Singapore og New York. Singapore Airlines har nå bestemt seg for å gjenåpne ruten etter koronanedstengningen.

Det viser at flyselskapet er i ferd med å vende tilbake til normal virksomhet etter å ha blitt hardt rammet av passasjersvikt. Som for mange andre reiselivsaktører fikk spredningen av koronaviruset alvorlige konsekvenser.

Ifølge CNN var det årsaken til at den lange direkteruten ble stengt 23. mars

– Å gjenoppta disse flyvningene mellom Singapore og New Yorks JFK International Airport er et viktig skritt i gjenoppbyggingen av vårt globale nettverk.

Det sier konserndirektør for Singapore Airlines, Lee Lik Hsin, ifølge nettstedet flysmart24.no.

Lee Lik Hsin er administrerende direktør i Singapore Airlines. Foto: Singapore Airlines

Strenge restriksjoner

Det er usikkert hvor mange passasjerer som vil kjøpe billetter til de første avgangene. Besøkende fra USA får i utgangspunktet ikke komme inn i Singapore på grunn av pandemien. Det gjøres riktignok unntak for forretningsreisende som har tilknytning til singaporianske selskaper.

Singapore Airlines vil likevel gjenåpne denne ruten. Selskapet håper at frakt av gods vil gi inntekter. Flyruten vil være det eneste alternativet som går direkte mellom USAs østkyst og Singapore. Særlig teknologi- og farmasøytiske selskaper kan være interessert i å frakte varer på denne måten mellom USA og Asia.

Det skriver Business Insider.

Både passasjerer og besetning må bære munnbind under reisen. Kabinpersonalet må også bruke plasthansker for å unngå smittespredning. For passasjerene kan munnbindet tas av når det serveres mat og drikke om bord.

Singapore Airline vil benytte fly av typet Airbus A350-900 med 187 seter på økonomiklasse. I tillegg er det 24 seter i premiumklassen og 42 plasser på businessklasse.

Tre avganger

Fra 9. november vil selskapet igjen sette opp tre ukentlige avganger fra Singapore Changi Airport. Det gjøres riktignok et par små endringer. I New York vil ruten nå gå fra John F. Kennedy-flyplassen. Det betyr en endring fra Newark Liberty International Airport. Flyplassen ved New Jersey hadde tidligere denne avgangen. Endringen gjør at reisen blir litt lengre.

Avstanden mellom Singapore og New York er på mer enn 15 000 kilometer. Fra USA til Singapore vil flyturen ta 18 timer og 40 minutter. Den andre veien er reisen vel en halv time kortere.

Besetningen om bord på den lange direkteruten mellom Singapore og New York vil bare munnbind og benytte plasthansker. Foto: Leon Neal / AFP

Utfordres av Qantas

Fra 9. november vil Singapore-New York-ruten være verdens lengste nonstop flyreise. Den rekorden kan snart stå for fall. Singapore Airlines utfordres av det australske flyselskapet Qantas. De vil tilby en direkterute mellom Sydney og New York. Den flyreisen vil ta mer enn 19 timer. Selskapets planlegging ble lagt til side like etter koronautbruddet, men skal nå gjenopptas.