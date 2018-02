Verdens første passasjerdrone med vellykket debut

Dronen med navnet «EHang 184» fløy den frivillige passasjeren til bestemmelsesstedet i Guangzhou, som ligger sør i Kina, uten problemer.

Målet med den selvflygende dronen er at den skal kunne utføre alle oppgaver av turen uten involvering fra passasjeren. Den kan frakte en person på opptil 100 kilo i rundt 20 minutter.

– Dagens suksessfulle flyvning betyr at scener du tidligere kun har sett i science fiction filmer nå er utrolig nærme hverdagen for mannen i gaten, sa Hu Huazhi, administrerende direktør i EHang, Inc.

Samarbeider med Dubai

I fjor annonsert Dubai at de har inngått et samarbeid med EHang, Inc for å utvikle selvflygende drosjer, men det er ikke det eneste selskapet som kjemper om luftrommet i Dubai.

Også flere andre selskaper har flørtet med tanken om flygende drosjer. Selskapet Uber annonserte i fjor høst at de satser på at små, ubemannede luftfartstøy er fremtidenes biler.

Tusen testturer

Selskapet opplyser om at de har testet akkurat denne dronen over tusen ganger. De nevner ikke hvordan «Ehang 184» fikk navnet sitt, men det ligger vel i kortene at de ikke lyktes på første forsøk.

