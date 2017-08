Dubai tester ut ubemannede taxidroner

Det er den tyske droneprodusenten Volocopter som har fått klarsignal av transportmyndighetene i Dubai for å teste ut det som kan være fremtidens persontransport.

18 propeller og ni batterier skal sørge for at det lille helikopteret kan frakte opptil to passasjerer luftveien. Piloten er overflødig siden alt styres via en datamaskin.

I testperioden som skal foregå de kommende fem årene har riktignok myndighetene forutsatt at fartøyene må ha en fører om bord.

Kan fly i en halvtime

TESTFLYVNING: Produsenten gjennomførte den første bemannede testflyvningen i Tyskland i mars i år. Foto: Nikolay Kazakov

FØRELØS: Det er plass til to passasjerer, men ingen pilot. Datamaskinen skal frakte passasjerene fra A til Å. Foto: Nikolay Kazakov

Volocopter har skaffet nærmere 30 millioner dollar fra investorer som har tro på prosjektet. Nylig kastet også bilprodusenten Daimler seg inn på investeringssiden.

Dubai har som målsetning at 25 prosent av persontrafikken i byen skal foregå via selvgående kjøretøy innen 2030, skriver Fortune.com.

Den ubemannede taxidronen har en toppfart på i underkant av 100 kilometer i timen og lager minimalt med støy når den er i lufta.

Batterikapasiteten er foreløpig ikke all verden. Den kan holde seg i lufta i 27 minutter dersom den flyr i 20 kilometer i timen.

Med en hurtiglader kan den lades opp til en ny tur på 40 minutter, skriver Business Insider.

Flere har planer

Også flere andre selskaper har flørtet med tanken om flygende drosjer. Selskapet Uber annonserte i fjor høst at de satser på at små, ubemannede luftfarttøy er fremtidenes biler.

Google-gründer Larry Page har investert i selskapet Kitty Hawk som også satser på luftdrosjene.

Men foreløpig er det altså Volocopter som har kommet lengst, når de nå etter planen starter testflyvningene i Dubai mot slutten av året.