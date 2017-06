Verdens befolkning misliker Trumps politikk 

Mer enn tre fjerdedeler av verden har liten eller ingen tillit til Donald Trumps globale lederskap og kampsaker. Støtten til det amerikanske presidentskapet faller raskest blant USAs tradisjonelle allierte i Europa ifølge den nye undersøkelsen fra Pew Research Center.

Svenskene stoler ikke på Trump

Undersøkelsen er basert på intervjuer med over 40.000 personer i 37 land. Svenskene troner øverst på lista over folk som har mistet mest tro på den amerikanske presidenten.

Mens 93 prosent av svenskene stolte på at forgjengeren Barack Obama ville gjøre det rette i internasjonal politikk, sier bare 10 prosent at de har samme tiltro til Trump, et fall på hele 83 prosentpoeng. Norge er ikke med i undersøkelsen.

Arrogant og farlig

I mange land er støtte til den amerikanske presidenten nå under det den var etter at George Bushs invaderte Irak i 2004. Ifølge The Guardian beskriver to tredjedeler av dem som har svart på undersøkelsen Trump som arrogant og farlig.

I snitt er det 22 prosent av de spurte som tror på Trumps utenrikspolitikk, mot 64 prosent som hadde tiltro til Obamas måte å håndtere ting på.

For første gang i Pewes forskningshistorie ser ikke de fleste kanadierne på USA som en drivkraft for det beste i verden. Bare 43 prosent av kanadierne har et positivt syn på sine naboer.

ØKT STØTTE FRA ISRAEL: Flere i Israel har tillit til Trump enn de hadde til Obama. Foto: MANDEL NGAN / AFP

Støtten fra Israel og Russland øker

Bare i Russland og Israel har folk høyere tiltro til Trump enn de hadde til Obama, med hopp fra henholdsvis 11 og 49 prosent til 53 og 56 prosents støtte. Størst støtte får Trump i Filippinene, der 69 prosent tror han gjør det rette i utenrikspolitikken, men der fikk Obama hele 94 prosent av befolkningens tiltro med sin politikk.

Ikke uventet faller støtten til USAs president sterkt i Canada, Mexico og muslimske land, trolig som følge av innreiseforbudet for seks overveiende muslimske land, proteksjonistisk handelspolitikk og planene om å bygge mur på grensa til Mexico.

Undersøkelsen viser også at den lave støtten til presidenten fører til en nedgang i støtten til bredere amerikanske verdier. Bare 49 prosent uttrykte et generelt positivt syn på USA, sammenlignet med 64 prosent i undersøkelser gjennomført 2015 og 2016.

Merkel den nye leder i verden

Undersøkelsen antyder at Angela Merkel har erstattet den amerikanske presidenten som den politikeren folk ser på som kan lede. Hele 60 prosent av de spurte i Europa har tillit til Merkel.

I motsetning til dette mener bare seks prosent av tyskerne at Trump er kvalifisert til å være president, bare 13 prosent tror han bryr seg om vanlige mennesker, og 91 prosent anser hans om arrogant, 81 prosent som intolerant og 76 prosent som farlig