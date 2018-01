Kiyoshi Kimura eier flere sushirestaruanter. Her står han med en tunfisk som han har kjøpt på en auksjon på et fiskemarked i Tokyo. Den veide 190 kilo og kostet over to millioner kroner. Det ble solgt en tunfisk som veide 405 kilo på samme auksjon. Den kostet over 2,5 millioner kroner.

TORU HANAI / Reuters