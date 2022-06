Det kan bli et historisk valg i Frankrike i dag. President Macron kan miste flertallet sitt. Venstresiden står sammen for første gang på 25 år. Og en 18-åring kan bli valgt inn.

Valglokalene åpnet kl. 8, for parlamentsvalgets første runde. Andre runde er søndag 19. juni.

Kun 46 prosent av franskmenn har tenkt til å stemme. 72 prosent tok turen da de valgte inn Macron som president i april.

Leder for det høyreekstreme partiet Nasjonal samling, Marine Le Pen, avlegger sin stemme i velgerbastionen hennes Hénin-Beaumont. Foto: DENIS CHARLET / AFP

– Mye som tyder på at dette er et land i politisk krise

Ifølge Frankrike-ekspert Franck Orban er det to ting man må følge med på ved dette valget:

Franck Orban er førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, der han forsker på fransk og europeisk politikk. Han er selv fransk, og er programleder i podkasten «Frankrike forklart». Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

– For det første kan vi få bekreftet at fransk politikk er delt i tre fløyer: en radikal fløy på venstresiden, en radikal fløy på høyresiden, og en sentrumsmoderat fløy.

Slik kan setene i nasjonalforsamlingen bli fordelt etter valget i år:

Og slik så det ut i 2017:

– For det andre vil det bli avgjort om Macron får fem år med frie tøyler for å utføre sin politikk, eller om han vil bli begrenset av en sterk opposisjon, sier Orban.

Han mener den lave valgdeltakelsen og manglende engasjementet fra de unge sier mye om den politiske situasjonen i Frankrike.

– Det er mye som tyder på at dette er et land i politisk krise, når tre firedeler av de unge sier de ikke har tenkt til å stemme. De føler seg ikke representert, og tror at de vil ha et dårligere liv enn foreldrene sine. Det er et demokratisk problem, sier Orban.

Raphaelle Rosa (18) er den yngste kandidaten til parlamentsvalget i Frankrike. Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

Pugger til eksamen og driver valgkamp

På høyresiden har det tradisjonelt største partiet, Republikanerne (LR), ikke gjort det så godt de siste årene. Presidentkandidaten deres, Valérie Pécresse, fikk i år kun 4,78 prosent av stemmene.

De får sterk konkurranse fra Marine Le Pens høyreekstreme «Nasjonal samling» (RN).

Republikanerne trenger altså å tenke nytt. Kanskje derfor stiller de med den yngste kandidaten til valget.

Raphaelle driver valgkamp i den 8. valgkretsen i Moselle i Frankrike. Rosa sier til Le Figaro at hun deler tiden sin «90 prosent valgkamp, 10 prosent pugging.» Foto: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

18 år gamle Raphaelle Rosa driver valgkamp fra familiehjemmet i Yutz, nordøst i Frankrike. Samtidig som hun pugger til artium.

Orban mener dette reflekterer de markante endringene i fransk politikk:

– At Republikanerne stiller med en 18-åring kan skyldes at de rett og slett ikke fant noen andre. Det er 2000 færre kandidater ved dette parlamentsvalget enn forrige gang.

Slik fungerer det franske parlamentsvalget Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP Ekspandér faktaboks Valget til nasjonalforsamlingen foregår hvert femte år ved direkte valg i enkeltpersonkretser, i to omganger.

Dersom en kandidat oppnår absolutt flertall i første omgang, er vedkommende valgt.

For å kunne delta i den andre valgomgangen, må en kandidat oppnå et antall stemmer som tilsvarer minst 12,5 % av de stemmeberettigede.

Dersom bare én person kommer på dette nivået, vil også den som fikk det nest største antall stemmer, delta i andre valgomgang. I andre valgomgang vinner den som oppnår flest stemmer. Kilde: Den franske nasjonalforsamlingen / Wikipedia

Jordskjelv på venstresiden

Til venstre har Sosialistpartiet lenge blitt beskrevet som dødt. Presidentkandidaten deres, Anne Hidalgo, fikk bare 1,75 prosent av stemmene.

Nå har de lagt seg under vingen til venstreradikale Jean-Luc Mélenchons valgallianse Nupes (Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale).

En kvinne går forbi en valgkamp-plakat for venstrealliansen Nupes der det står: «Mélenchon statsminister». Foto: Bob Edme / AP

Det har også kommunistpartiet, miljøpartiet, og alle de andre store partiene på venstresiden. Mélenchon lyktes dermed der ingen hadde lyktes på 25 år, og sikter seg til og med inn på statsministerplassen.

Franck Orban tror det er lurt.

– På grunn av måten fransk politikk fungerer, med et to-runders system, kommer ikke venstresiden til å få flertall, og Mélenchon blir ikke statsminister. Men ved å spille på det har han kapret andreplassen i fransk politikk fra Marine Le Pen, og mobilisert velgerne til å få frem en sterk opposisjon på venstresiden, analyserer forskeren.

President Emmanuel Macron står sammen med sin kone Brigitte utenfor valglokalene i feriebyen Le Touquet i Nord-Frankrike. Foto: LUDOVIC MARIN / AFP

Macron kan miste flertall

Sentrumsorienterte Emmanuel Macron kan også bli den første presidenten som mister flertallet i nasjonalforsamlingen etter at president- og parlamentsvalg ble synkronisert i 2002.

I 2017 fikk regjeringspartiene, hvorav Macrons LREM, et klart flertall. Den siste prognosen gir dem 288 seter – ett unna flertallet.

Innspurten til parlamentsvalget har vært preget av skandaler og en inntil nylig fraværende Macron.

For Orban er det uklart hva Macron kommer til å gjøre etter parlamentsvalget.

– Når det gjelder politikk, så vet man ganske lite. Det eneste Macron har snakket om er å heve pensjonsalderen til 65 år. Det er stor motstand mot det, forklarer Orban, som selv allerede har vært og stemt.