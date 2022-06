Mesterliga-kaos har blitt til hodepine for Macron – irettesatte minister

Lørdag 28. mai var det duket til fotballkamp på Stade de France, rett nord for Paris. Real Madrid mot Liverpool. Finale i Mesterligaen.

Men i etterkant snakker fransk presse mindre om spillernes prestasjoner, enn om kaoset som foregikk utenfor stadion, fremfor 400 millioner TV-seeres øyne.

Bilder av politi som sprayer fans med tåregass har gått verden rundt.

Ledelsen i fotballklubben Liverpool har forlangt en offisiell unnskyldning fra den franske regjeringen.

Avisen Le Monde spør på lederplass om Frankrike i det hele tatt er klare til å arrangere OL i Paris i 2024.

Og ifølge nyhetskanalen BFMTV skal Macron ha blitt rasende på sin innenriksminister på grunn av håndteringen av saken.

OVERVÅKER: En gruppe bevæpnede politibetjenter overvåker Liverpool-fansen under fotballkampen. Foto: DYLAN MARTINEZ / Reuters

Billettkrøll og tåregass

I forkant av kampen skal tusenvis av supportere uten billett ha sneket seg inn blant Liverpool-fansen. Folkemengdene vokste. Kampen ble utsatt en halvtime, mens politiet og sikkerhetsvaktene forsøkte å få kontroll på situasjonen.

Slik gikk det for seg:

Innenriksminister Gérald Darmanin har lagt skylden på den britiske fansen. Ifølge ham var det 30-40.000 Liverpool-fans uten ekte billetter utenfor stadion. Blant de 30 personene som ble arrestert på stedet, var halvparten britiske, hevder Darmanin.

FORSVARER POLITIET: Frankrikes innenriksminister Gérald Darmanin har ofte vært ute og forsvart politiet mot anklager om maktmisbruk. Han sier politiets handlinger utenfor Stade de France reddet liv. Foto: Jean-Francois Badias / AP

– De falske billettene var en del av et massivt, industrielt og organisert bedrageri, sa innenriksministeren på en pressekonferanse om saken.

Han har også vist til at det var UEFA som organiserte kampen, og at det var streik på en av T-banelinjene som førte til stadion.

Macron rasende

En av presidentens nære medarbeidere skal ha fortalt nyhetskanalen BFM TV at Macron ble rasende på Darmanin som følge av uttalelsene.

– Man kan si at han var rasende. Innenriksministeren ble kraftig anmodet om å anerkjenne sakens alvor og å slutte å si at «vi ikke er ansvarlige for noe som helst», sier kilden.

Ifølge avisen Le Canard enchaîné skal Macron ha vurdert «spetakkelet» på Stade de France som «ynkelig», «pinlig» og «Frankrike uverdig».

FØLGER MED: Raino Malnes er professor ved Institutt for Statsvitenskap på Universitetet i Oslo, og følger fransk politikk tett. Foto: Philippe Bédos Ulvin / NRK

Statsviter og Frankrike-kjenner Raino Malnes tror saken setter regjeringen i et dårlig lys.

– Det klart at det er en belastning. Regjeringen tok initiativ til at finalen skulle finne sted i Paris, og da har de et visst ansvar for at alt går riktig for seg. For folk som er opptatt av fotball - og de er det mange av - er dette en veldig stor sak, kommenterer han.

IRETTESATTE: President Macron skal ha irettesatt innenriksminister Darmanin på grunn av hans håndtering av Mesterliga-fiaskoen. Her avbildet sammen i juni 2020. Foto: POOL New / Reuters

Dårlig timing

Det er dårlig timing for president Emmanuel Macron at en skandale som den på Stade de France kommer nå. Søndag 12. juni er det første runde i parlamentsvalget i Frankrike.

En ambisiøs Macron lovet velgerne en «total omveltning» da han ble valgt inn for andre gang i starten av mai. Valget er en sjanse til å forsterke maktgrunnlaget.

Meningsmålingene gir foreløpig Macrons nylig omdøpte parti, Renessanse, et lite forsprang.

Venstresiden utfordrer

Men en historisk samlet venstreside kan også gjøre et meget godt valg.

Kommunistene, sosialistene, og miljøpartiet har alle samlet seg under venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchons valgkoalisjon, Ny populær samling, også kjent som Nupes (Nouvelle Union Populaire Écologiste et Sociale).

MARERITT: Macrons verste mareritt er at Nupes får flertall i nasjonalforsamlingen. Da blir Jean-Luc Mélenchon, som Macron har fint lite til felles med, statsminister. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Dersom regjeringen ikke får flertall i nasjonalforsamlingen, kan store planer om å heve pensjonsalderen og reform av offentlig sektor måtte kastes ut av vinduet, påpeker Malnes.

Og for venstresiden er Mesterliga-kaoset politisk krutt.

– De bruker saken på en ganske forutsigbar måte, ved å si at regjeringen svikter og ikke tar ansvar. Og så viser man til at neste år skal Frankrike avholde Rugby-VM og året etter er det OL i Paris, og setter spørsmålstegn ved hvordan regjeringen skal håndtere det, forklarer Malnes.

– Men jeg tror ikke den typen argumentasjon har veldig mye å si for franskmenn når de går til urnene. Hvis det får noen effekt, blir det nok en lavere valgdeltakelse, nyanserer statsviteren.

TOSPANN: President Macron sammen med sin nylig utnevnte statsminister, Elisabeth Borne. Borne er den andre kvinnen til å bli statsminister i Frankrike. Foto: Julien de Rosa / AP

«Kloroform-strategien»

Det er mange som lurer på hvor det er blitt av Macron siden presidentvalget. Den ellers svært aktive 44-åringen har den siste tiden vært å se hovedsakelig under internasjonale toppmøter.

– Han har ligget veldig lavt, og utnevnt en relativt anonym statsminister. Det er ingen i regjeringen som representerer en visjonær politikk, og det er vanskelig å vite hva de egentlig vil gjøre denne perioden. Han hamrer løs på én eneste ting, og det er at alternativene er ekstreme, sier Malnes.

Redaktøren for avisen Le Nouvel Observatør, Serge Raffy, kaller det i en lederartikkel for «kloroform-strategien».

– Hvorfor ikke føre Frankrike under kloroform, la landet ligget i hendene til de høyre- og venstreekstreme, og slippe Marine Le Pen og Jean-Luc Mélenchon til helt til man blir lei, spør Raffy retorisk.

SLITER: Frankrikes president Emmanuel Macron sliter med flere skandaler mot sine ministre i forkant av parlamentsvalget 12. juni. Foto: Geert Vanden Wijngaert / AP

Voldtektsanklaget minister

Mens Macron har holdt seg i skyggen, har flere av ministrene i hans nye regjering klart å fylle tomrommet. Mesterliga-kaos er bare et av problemene som har dukket opp i perioden mellom president- og parlamentsvalg.

21. mai, dagen etter at den nye regjeringen ble utnevnt, fortalte to kvinner avisen Mediapart om hendelser i 2010 og 2011, da solidaritetsminister Damien Abad angivelig skal ha voldtatt dem.

VOLDTEKTSANKLAGET: Damien Abad ble utnevnt som minister for solidaritet og funksjonshemmede da Macron la frem sin nye regjering etter presidentvalget. Abad vil ikke gå av etter voldtektsanklager fordi han mener han er uskyldig. Foto: Michel Spingler / AP

Lederen for sosialistpartiet, Olivier Faure, mener statsminister Borne må avskjedige Abad.

– Man må ha respekt for kvinners fortellinger, sier han.

Abad nekter for anklagene. Han sier han uansett aldri ville vært i stand til å utøve seksuell vold mot noen. Abad er funksjonshemmet i beina, og bruker tidvis rullestol.

Domstolen i Paris har foreløpig besluttet å ikke opprette noen sak mot Abad, fordi kvinnene som kom med anklagene forblir anonyme.

PATRIARKAT: En demonstrant holder opp et skilt der det står «Abad - patriarkatet» under en protest mot regjeringen i Paris 24. mai. Foto: THOMAS COEX / AFP

Men Abad vil ikke gi seg som minister.

– Skal en uskyldig mann være nødt til å gå av? Det tror jeg ikke, sa Abad til reportere da anklagene ble fremmet.

Raino Malnes tror også voldtektsanklagene kan ha en effekt på parlamentsvalget.

– Dette er enda en sak som kan skade regjeringens anseelse, og det er problematisk når valget nærmer seg. De har nok fått en litt uheldig start, oppsummerer professoren.