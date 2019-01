Venezuela: Opposisjonsleder i hemmelige samtaler med de militære

I går ble det sendt ut en rekke bilder og videoklipp som viser president Nicolás Maduro omkranset av militære ledere som tegn på at han fortsatt har deres lojale støtte.

President Nicaloas Maduro viser V-tegn for seier. I går lot han seg avbilde sammen med militære ledere og soldater for å vise at forsvaret og sikkerhetsstyrkene fortsatt støtter ham. Foto: Marcelo Garcia / AFP

I dag hevder opposisjonsleder Juan Guaido at majoriteten blant de militære og sikkerhetsstyrkene ønsker endring.

Hemmelige samtaler

I dag skriver BBC at Juan Guaido har hatt hemmelige samtaler med militære ledere. Det skjer samtidig som flere profilerte offiserer har hoppet av. BBC refererer til det opposisjonslederen selv har skrevet.

Opposisjonslederen sier at han har hatt hemmelige samtaler med militære ledere og med sikkerhetsstyrkene. Juan Guaido hevder at en majoritet av dem ønsker endring. Foto: Federico Parra / AFP

– Vi har hatt hemmelige samtaler med medlemmer av forsvaret og fra sikkerhetsstyrkene, skriver Guaido i New York Times.

– At de militære trekker sin støtte til Maduro er helt avgjørende for å få et skifte. Majoriteten av dem som tjenestegjør i uniform er enige om at landets lidelser er uholdbare, fortsetter opposisjonslederen.

Militære ledere «kjøpt og betalt»

BBC skriver at Maduro over lang tid har sikret seg de militæres støtte ved å gi dem privilegier de har vanskelig for å gi slipp på. Det er derfor ingen lett oppgave for opposisjonslederen å få toppene i forsvaret over på sin side.

Militære ledere har svært godt betalte posisjoner ikke bare i forsvaret, men også i det sivile samfunnet.

Forsvarsminister Vladimir Padrino er for eksempel inne på eiersiden i landets store matgrossistselskap. Sjef for nasjonalgarden, general Manuell Quevedo, er styreleder i landets oljeselskap PDVSA.

President Nicolás Maduro omkranset av offiserer og soldater onsdag denne uka. Presidenten ønsker å vise at forsvaret fortsatt står bak ham. Foto: Marcelo Garcia / AFP

Andre militære ledere er utnevnt til statsrader eller til høye posisjoner i bank- og forretningsinstitusjoner.

«Korrupt arv fra Chavez»

Ifølge International Crisis Group endret mye seg i tiden med landets tidligere ledere Hugo Chávez. Han krevde full lojalitet fra de militære og sikkerhetsstyrkene. Som motytelse fikk forsvarets ledere privilegier i form av makt og penger.

Arven fra tidligere president Hugo Chávez lever videre. International Crisis Group mener Chavez innførte en praksis med å gi militære ledere privilegier mot full lojalitet. Foto: Juan Barreto / AFP

– Før var de militære mer eller mindre henvist til å bli i leirene sine. Chavez lot dem komme ut av leirene og gav dem statsrådsposter eller lederstillinger innen bank- og næringsliv, sier Phil Gunson i International Crisis Group til BBC.

President Maduro er en tidligere bussjåfør urten militær bakgrunn. Likevel har han fortsatt den samme linjen som forgjengeren Hugo Chávez med å gi de militære privilegier som belønning for full lojalitet, skriver det britiske kringkastingsselskapet.

Frykt for å bli stilt til ansvar

En annen grunn til at mange militære ledere kvier seg for å skifte side er frykten for å bli stilt til ansvar.

FN hevder at sikkerhetsstyrkene står bak hundrevis av vilkårlige drap under dekke av å bekjempe kriminalitet. I tillegg er andre offiserer mistenkt for andre grove brudd på menneskerettighetene.

– De frykter at dersom regjeringen faller, så risikere de å sitte resten av livet i fengsel, sier Gunson i International Crisis Group til BBC.

President Maduro bruker de militære, sikkerhetsstyrkene og politiet for å holde seg ved makten i landet. Foto: Luis Robayo / AFP

Opposjonslederen skriver at over 50 land nå anerkjenner ham som landets rettmessige president.

– Maduro har ikke lenger folkets støtte, skriver Juan Guaido i New York Times.