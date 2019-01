Tusenvis av demonstranter var til stede på Altamira-plassen da NRK var ute på gatene i Venezuelas hovedstad Caracas onsdag formiddag lokal tid. Over hele landet hadde opposisjonen oppfordret folk til å streike i to timer, og i deler av Caracas så det ut til at mange sluttet opp om protestene mot president Nicolás Maduro.

Opposisjonslederen Juan Guaido oppfordret tirsdag sine tilhengere til å gå ut fra hjemmene og arbeidsplassene sine, for å sette makt bak kravet om at Maduro må gå og at det må arrangeres nye og rettferdige valg i landet.

To presidenter

Juan Guaido, som er president i nasjonalforsamlingen i Venezuela, har utropt seg selv til president fordi han mener Maduro ikke har legitimitet fordi han i praksis har satt til side de folkevalgte.

Demonstranter på Altamira-plassen i Caracas onsdag Foto: Anders Magnus

Maduro på sin side kaller det som har skjedd for et kupp fordi han selv vant presidentvalget i 2016, et valg som ble boikottet av opposisjonen. Maduro har så langt kunne regne med støtte fra de militære i Venezuela, og han har fortsatt mange tilhengere blant de fattige i landet.

Verda er splitta i synet på Venezuela

Spent i gatene

Mange titalls mennesker er drept og enda flere skadet i sammenstøt i Venezuela de siste ukene. Onsdag kunne NRK observere mye politi i sidegatene som sto klar til å gripe inn, hvis det kommer ordre om det.

Opprørspoliti er tungt til stede i Caracas, foran de store demonstrasjonene som er ventet utover dagen. Foto: Anders Magnus

Utenfor et av sykehusene i Caracas var hundrevis av helsepersonell samlet for å vise at de også har sett seg lei på Maduros vannstyre og at de nå krever regimeendring.

NRKs korrespondent Anders Magnus er på plass i Venezuelas hovedstad Caracas

Demonstrantene er også klar over at det er de militære i Venezuela som sitter med nøkkelen. Så lenge de militære støttet Maduro og hans regimet, er det vanskelig å se for seg en forandring.

– Soldater, lytt. Dette er deres kamp også ropte de streikende helsearbeiderne, i en klar oppfordring til de militære om ikke å bruke vold mot demonstrantene.

Mange demonstranter har nå i samlet seg i Venezuelas hovedstad Caracas. De krever at president Nicolas Madura må gå og at det blir nyvalg i landet Foto: Anders Magnus

Åpner for samtaler?

I et intervju med den russiske nyhetsbyrået RIA Novosti åpner Nicolás Maduro for samtaler med opposisjonen, for å finne en løsning på krisen i Venezuela.

–Jeg er villig til å sette meg ned sammen opposisjonen for å diskutere fred og framtiden for Venezuela sa Maduro. Ifølge den venezuelanske presidenten kan slike samtaler skje med hjelp fra andre land. Han nevnte Mexico, Uruguay, Bolivia, Vatikanet og Russland.

President Maduro startet onsdagen med å besøke en militærbase i Caracas, der han møtte både offiserer og soldater.

– Elsker dere fedrelandet? Vil dere forsvare deres øverstkommanderende?, spurte Maduro retorisk, og fikk et rungende ja tilbake fra soldatene.

Han deltok seinere på formiddagen i en gudstjeneste der han i en TV-sending ba «den allmektige Gud om å velsigne Venezuela og lede landet mot en fredelig framtid».