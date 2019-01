Venezuelas president vil forhandle med opposisjonen

Venezuelas president Nicolás Maduro sier til det russiske nyhetsbyrået TASS at han er klar for samtaler med opposisjonen i Venezuela.

– Jeg er klar til å starte samtaler med ett mål for øye: fred, forståelse og gjensidig anerkjennelse, sa Maduro i et møte med venezuelanske diplomater som kom hjem fra USA, skriver TASS.

Maduro skal være klar for å føre samtalene i samarbeid med internasjonale tilretteleggere, skriver Reuters på Twitter.

Maduro kom med samme budskap også fredag i forrige uke. På en pressekonferanse sa han at han vil møte opposisjonen og at han vil gjøre det selv om det innebærer at han «må stille opp naken».

– I dag, i morgen og alltid. Jeg er forpliktet til dialog, sa Maduro da.

Presidenterklæring

Nasjonalforsamlingens leder, 35 år gamle Juan Guaidó, erklærte seg i forrige uke som midlertidig president, begrunnet med paragraf 233 i den venezuelanske grunnloven, som sier at lederen i nasjonalforsamlingen skal inntre som fungerende president dersom det ikke er noen rettmessig president i landet.

Juan Guaido erklærte seg i forrige uke som midlertidig president i landet og får stadig mer internasjonal støtte. Foto: Yuri Cortez / AFP

Maduro kaller Guaidós handling et kuppforsøk, og brøt de diplomatiske forbindelsene med USA, som er ett av mange land som støtter Guaidó. EU ga lørdag Maduro åtte dager på å utlyse nyvalg. Hvis han ikke gjør det, vil også EU anerkjenne Guaidó som president.

Kneblet opposisjonen

Maduro etablerte sommeren 2017 en såkalt grunnlovsforsamling med makt til å endre lover. Med det fratok han i praksis den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen sin makt.

I mai i fjor ble Maduro gjenvalgt i et internasjonalt fordømt valg. Han ble tatt i ed i januar i år.

Norge bekymret

Valg er nødvendig for å løse krisen i Venezuela, uttalte Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forrige torsdag. Hun sa at Maduro må imøtekomme «befolkningens legitime krav» og at regjeringen må respektere den demokratisk valgte nasjonalforsamlingens mandat og rolle.

Norges utenriksminister er bekymret for situasjonen i Venezuela. Ine Eriksen Søreide har dialog med begge sider. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– For å løse den politiske krisen må regjeringen ta initiativ til en politisk prosess hvor målet er troverdige og frie valg. Norge er rede til å støtte en slik prosess dersom partene ønsker det, sa Søreide, og la til at sikkerheten og rettighetene til demonstrantene, nasjonalforsamlingens medlemmer og Guaidó må garanteres.

Søreide snakket søndag med Guaidó. Hun snakket også med Maduros utenriksminister Jorge Arreaza.

Nye demonstrasjoner

Venezuelas høyesterett ila tirsdag Guaidó utreiseforbud og sperret bankkontoene hans etter begjæring fra riksadvokat Tarek William Saab.

Det skjedde etter at USA samme dag hadde bekreftet at landet har overlatt kontrollen over den venezuelanske stats amerikanske bankkontoer til Guaidó.

Guaidó oppfordrer venezuelanerne til å gå ut i gatene onsdag og delta i fredelige demonstrasjoner.