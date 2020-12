På oppdrag for Senatet har granskere intervjuet ansatte i Boeing og luftfartstilsynet (FAA).

Rapporten konkluderer med at Boeing står bak «upassende påvirkning» av testflyvere.

Det skal ha skjedd før FAA nylig godkjente at 737 Max igjen kan gå på vingene, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Både flyprodusenten og luftfartstilsynet (FAA) skal ha blitt enige om «en forhåndsbestemt konklusjon».

Sjefen i FAA får kritikk. Både flyprodusenten og luftfartstilsynet (FAA) skal ha blitt enige om «en forhåndsbestemt konklusjon» viser en rapport fra Senatet. Foto: Mike Siegel / Reuters

En varsler skal ha kommet med informasjon som er bekreftet fra annet hold, skriver BBC.

– På upassende vis ble testpiloter påvirket i strid med prosedyren for testing, slår rapporten fast.

Ett av bruddene var at Boeing ba testpiloter ta i bruk en «bestemt kontrollmekanisme» umiddelbart før testing i simulator.

Rapporten viser at «den forhåndsbestemte konklusjonen skulle bekrefte en menneskelig faktor relatert til flyveres reaksjonstid».

Boeings motiv skal ha vært å legge mest mulig skyld for ulykkene på flyverne.

I USA skal American Airlines gjenoppta flyvning med 737 Max den 29. desember. Det er klart etter at FAA i forrige måned gav Boeing grønt lys for å starte flyvning i USA.

Pårørende: Russisk rulett

Mange pårørende uttrykker sjokk og vantro over at 737 Max flyene er godkjent.

– Vi i Indonesia er også sjokkerte. Hvordan kan flyet være godkjent allerede? Det sier Latief Nurbana, far til en som døde i Lion Air styrten i oktober 2018.

– Plutselig er «drapsmaskinen» godkjent for å fly mens vi fortsatt er traumatisert over å se flytypen, fortsetter mannen til nyhetsbyrået Reuters.

Britiske Debbie Pegram mener det er «grådighet» som gjør at Boeing igjen lar den omstridte flytypen få fortsette å fly.

– Alt handler om penger. De spilte russisk rulett med folks liv, sier moren til Sam som mistet livet i flystyrten i Etiopia i mars 2019.

– Vi ønsker noen fra Boeing til å se oss inn i øynene og forklare hvorfor sønnen vår ikke er her med oss, sier hun til BBC.

Flere pårørende er sjokkert over at Boeing lar 737 Max flyene igjen får ta av. Demonstrasjon utenfor Boeing-aksjonærers møte i Chicago i april 2019. Bildet viser Tarek Milleron med foto av to passasjerer som døde i flystyrten i Etiopia i mars 2019. Foto: Kamil Krzaczynski / AFP

– Ingen passasjerer skulle vært om bord i flytypen, sier Debbie Pegram.

– Gamblet med sikkerheten

Kritikken mot flyprodusenten kommer kun tre måneder etter en knusende kritikk i en rapport fra transportkomiteen i Kongressen.

Der blir ulykkene omtalt som «en fryktelig kulminering» av ingeniørtabber, dårlig ledelse og alvorlig mangel på oversikt.

– Vår rapport skildrer sjokkerende avsløringer av hvordan Boeing – satt under press i konkurranse med Airbus og for å levere profitt for Wall Street – unnslapp FAAs gransking, heter det.

Lille julaften er det ett år siden daværende sjef i Boeing, Dennis Muilenburg, fikk sparken på grunn av de to 737 Max ulykkene. Foto: Pool New / Reuters

Det sier Peter DeFazio, som leder transportkomiteen.

– Det som er særlig frustrerende, er at Boeing og FAA gamblet med publikums sikkerhet i den kritiske perioden mellom de to ulykkene, sier DeFazio.

Forandringen fra ordinære 737 fly var at 737 Max hadde nye og større motorer som var plassert høyere og lenger fram på vingene.

MCAS presset nesen ned

På den nye flymodellen var det installert et såkalt MCAS-program. Det hadde som oppgave å presse nesen på flyet ned for å unngå at det steilet.

Pilotene var ikke informert om dette systemet, skriver AFP.

Ifølge Boeing har de aldri forsøkt skjule informasjon fra kundene sine, skriver BBC.

I de to ulykkene i Etiopia og Indonesia greide ikke flyverne å gjenvinne kontrollen før det styrtet.

Lavprisselskapet GOL i Brasil er det første selskapet som har tatt i bruk 737 Max etter de to ulykkene. Bildet er fra 9. desember. Foto: Nelson Almeida / AFP

Boeing slapp unna grundigere godkjenning ved å overbevise FAA om at flyet bare var en oppdatert versjon av tidligere 737-er.

Om flyet skulle sertifiseres som et nytt fly, ville opplæring av piloter i simulator kostet Boeing svært mye penger.

Boeings 737 Max-fly står fortsatt på bakken bortsett fra i Brasil der et selskap har tatt flyene i bruk. Før nyttår følger USA etter.

Til sammen døde 346 mennesker i de to ulykkene i Indonesia og Etiopia.

Lille julaften er det ett år siden sjefen i Boeing fikk sparken etter de to ulykkene med 737 Max.

Ifølge BBC har Boeing ikke svart på alle anklagene mot dem, men sier selv at de er et annet selskap i dag. De skal blant annet ha bestilt en uavhengig gransking etter at Max-flyene ble satt på bakken. Det har resultert i en tipunktsplan for å bedre sikkerheten gjennom hele produksjonen.