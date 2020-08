Europa skal teste «ulykkesflyet» 737 Max

Tirsdag 1. september vil piloter gjennomføre tester i en simulator på Gatwick flyplass utenfor London.

7. september vil europeiske testpiloter gjennomføre reelle flyvninger i Vancouver i Canada, skriver BBC.

EASA understreker at deres tester skjer uavhengig av tilsvarende tester som det amerikanske luftfartstilsynet FAA står bak.

FAA har ved flere tilfeller blitt kritisert for å ha for nære bånd til flyprodusenten Boeing, skriver blant andre nyhetsbyrået Associated Press.

Det var europeiske og asiatiske luftfartsorganisasjoner som først ga ordre om å sette flytypen på bakken etter to alvorlige ulykker. Først etter det, reagerte FAA.

Flytypen ble satt på bakken verden over i mars i fjor etter ulykkene som krevde nærmere 350 menneskeliv.

Pårørende til passasjerer som døde i flystyrten i Etiopia 10. mars 2019, under en høring i Kongressen 15. mai 2019. Blant dem foreldre til 24 år gamle Samya Stumo. Foto: Susan Walsh / AP

Det er to måneder siden amerikanske piloter startet å teste flytypen.

Testene ble beskrevet som en «viktig milepæl» av FAA, skriver BBC.

– Når flyet kommer tilbake, vil det være ett av historiens mest grundig sjekkede fly, og vi har full tillit til at det er trygt, sier talsmann Bernard Choi i Boeing til nyhetsbyrået Associated Press.

Kritikk mot Boeing

Det har kommet flere rapporter med kritikk av flyprodusenten, skriver CNN.

I juli viste en rapport fra samferdselsdepartementet i USA at det var oppsiktsvekkende dårlig kommunikasjon mellom nøkkelpersoner i Boeing og i FAA.

Ulykkesstedet i Debre Zeit i Etiopia. Her styrtet et Boeing 737 Max-fly 10. mars 2019. Foto: Mulugeta Ayene / AP

Ingeniørene som skulle sertifisere Boeings 737 Max-fly, ble ikke informert om endringer i systemet som forårsaket de alvorlige ulykkene.

Personer som var involvert i testflygingene kjente til endringene i kontrollsystemet MCAS, mens de som jobbet med sertifisering i det amerikanske luftfartstilsynet FAA ikke gjorde det, skriver Associated Press.

MCAS har fått skylden for begge ulykkene, i Indonesia i oktober 2018 og i og i Etiopia i mars 2019.

I begge ulykkene ble flyenes nese presset ned av MCAS, og pilotene var ikke i stand til å gjenvinne kontrollen.

Først etter ulykken i Indonesia undersøkte FAA systemet i detalj.

Granskerne kritiserer FAA for en sterkt mangelfull godkjenning av flyet og for å ha sviktet når det gjaldt å oppdage alvorlige problemer med flyets sikkerhet.

Kongressen: – Boeing tilslører

Boeing og det amerikanske luftfartsverket FAAs godkjenning av 737 Max-flyet ble også kraftig kritisert i en rapport fra Representantenes hus før sommeren.

En pårørende legger ned blomster under en minneseremoni i Etiopia ett år etter flystyrten 10. mars 2019. Foto: Tiksa Negeri / Reuters

Flyprodusenten fikk kritikk for tekniske feil i flyets design.

Boeing ble også anklaget for manglende åpenhet overfor både myndighetene, flygerne og kundene og forsøk på å tilsløre informasjon om flyet, skriver CNN.

Komiteen bruker sterke ord når de kaller Boeing 737 Max-flyet grunnleggende mangelfullt og utrygt.

Boeing kritiseres for å ha avvist sine egne ingeniørers bekymringer, og FAA kritiseres for å ha ignorert advarsler fra sine egne eksperter under godkjenningsprosessen.

«Gamblet med sikkerheten»

I rapporten heter det at Boeing gamblet med passasjerenes sikkerhet i tiden etter ulykken i Indonesia da de lot 737 Max-flyene fortsette å fly, noe som endte med det etiopiske flyets ulykke fem måneder senere.

Interne e-poster avslører at ansatte i Boeing forsøkte å skjule problemer fra luftfartsmyndighetene og vitset om at deres 737 Max-fly var «tegnet av klovner».

Sjefen i Boeing, Dennis Muilenburg, måtte gå fra stillingen sin lille julaften 2019. Boeing har vært kritisert fra mange hold etter de to ulykkene med 737 Max i 2018 og 2019. Foto: Pool New / Reuters

«Ville du ha plassert familien din på et fly som er trent av en Max-simulator? Det ville ikke jeg gjort,» skrev en av de ansatte i Boeing til en kollega, rundt åtte måneder før den dødelige flystyrten i Etiopia.

Boeing-sjef fikk sparken

Etter de to tragiske ulykkene har flyprodusenten Boeing slitt med sitt gode navn og rykte Lille julaften i fjor måtte toppsjefen Dennis Muilenburg ta sin hatt og gå.

I en offentlig uttalelse bekreftet flyprodusenten at Muilenburg hadde «trukket seg fra sin stilling med umiddelbar virkning».

Ifølge Boeing var utskiftingen «nødvendig for å gjenopprette tilliten til selskapet» og reparere forholdet til kunder, sikkerhetsmyndigheter og andre som har interesser knyttet til flyprodusenten.