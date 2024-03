Meldingene kommer samtidig som valglokalene stenger. Med påståtte 87,97 prosent av stemmene får Putin som ventet sin femte presidentperiode. Det er den nasjonale valgkommisjonen som er kilde til tallet.

Resultatet er basert på opptelling av stemmer fra 24,4 prosent av valglokalene.

Ved presidentvalget i 2018 fikk Putin ifølge det offisielle resultatet 77,5 prosent av stemmene.

Putin var statsminister fra 1999 til 2000. Fra 2000 til 2008 var han president. Deretter statsminister igjen til 2012. Siden da – i 12 år – har han vært Russlands eneveldige president. Nå har 71 år gamle Vladimir Putin styrt Russland i 25 år.

Valget i Russland er ufritt og følger ikke demokratiske spilleregler. Men Putin bruker store ressurser på å gjennomføre valget. Han trenger å gi inntrykk av at landet står samlet om ham etter at landet gikk til krig mot Ukraina.

DEMONSTRERER: Flere russere samler seg utenfor et valglokale i Sankt Petersburg i «klokken 12 mot Putin»-demonstrasjonen. Foto: AP

Som ventet

– Det er spesielt viktig å demonstrere at det er stor folkelig støtte for Putin til tross for krigen, og at de støtter ham i det som fremmes som målsettingen for krigen.

Det sier sjefforsker og Russland-ekspert ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll. Han mener resultater er som ventet og akkurat som planlagt fra Kreml sin side.

Samtidig mener Bukkvoll det er vanskelig å vite om det reelt sett er slik at flere russere støtter Putin nå enn ved forrige valg.

– For valg har vært manipulert veldig lenge i Russland. Men det som er strammet til særlig etter at denne krigen startet, er jo den politiske frykten. Folk er nå redde for å uttale seg mot myndighetene på et eller annet vis. Dermed er det egentlig nesten ikke mulig å vite hva den faktiske stemningen i befolkningen er.

Flere land kaller valget ufritt

– Det såkalte valget i Russland var verken fritt eller rettferdig gjennomført. Det har ikke vært et valg slik vi kjenner det fra demokratier.

Det sier utenriksminister Espen Barth EIde (Ap) til TV 2. Han peker på at valget er blitt gjennomført i annekterte ukrainske områder, noe som er et brudd på folkeretten.

I USA går Det hvite hus hardt ut mot valget i Russland, som de mener er hverken fritt eller rettferdig. De begrunner utsagnet med at Russlands president Putin har fengslet og hindret motkandidater.

Også Tyskland, Storbritannia og Polen reagerer mot valget.

– Pseudovalget i Russland er ikke fritt eller rettferdig, resultatet vil ikke overraske noen. Putins regime er autoritært, han styrer med sensur, undertrykkelse og vold, skriver Tysklands utenriksdepartement på X/Twitter.

– Ved å avholde ulovlige valg på ukrainsk territorium demonstrerer Russland at de ikke er interessert i å finne en vei til fred, skriver det britiske utenriksdepartementet på X/Twitter.

Polske myndigheter har også kalt valget ulovlig.

Demonstrasjoner

Lange køer samlet seg utenfor stemmelokalene i flere russiske byer søndag. Slik demonstrerte mange russerne mot president Vladimir Putin.

Enken til den avdøde opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, Julia Navalnaja, var blant dem som hadde oppfordret flest mulig til å protestere ved å møte opp presis klokka 12 søndag for å oversvømme valglokalene.

Enken til Alexi Navalnyj, Yulia Navalnaja, ble hedret av publikum i Berlin søndag 17. mars 2024 under valgdagen i Russland. Du trenger javascript for å se video. Enken til Alexi Navalnyj, Yulia Navalnaja, ble hedret av publikum i Berlin søndag 17. mars 2024 under valgdagen i Russland.

Minst 74 russere er arrestert, varsler Telegram-kanalen OVD-info. Russiske myndigheter hadde nemlig forbudt større forsamlinger i og rundt valglokalene.

Observatører har liten til ingen tro på at valget i Russland vil være fritt og rettferdig.

Lenge før valghelgen var alle reelle motkandidater er enten fengslet, død eller avvist av valgkommisjonen.

Også i Oslo og Kirkenes tok flere russere oppfordringen fra Navalnaja og protesterte ved valglokalet søndag. I Oslo møtte flere hundre opp utenfor den russiske ambassaden for å protestere mot det som skjer i hjemlandet, og for å gi sin stemme.

I Sør-Varanger i Finnmark er 4 prosent av befolkningen russere. Også her var det en gruppe som ønsket å vise sin motstand mot Putin før klokka 12 russisk tid søndag.