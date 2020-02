Valg i Irland: Nasjonalistparti overrasker i valgdagsmåling

Valgdagsmålinger fra Irland viser et svært tett løp mellom de tre største partiene Fine Gael, Sinn Féin og Fianna Fáil, melder The Irish Times.

Slik ser målingen ut lørdag kveld:

Fine Gael: 22,4 prosent

Sinn Féin, 22,3 prosent

Fianna Fáil: 22,2 prosent

Det grønne partiet: 7,9 prosent

Arbeiderpartiet: 4,6 prosent

Sosialdemokratene: 3,4 prosent

Solidaritet – Folk før profitt: 2,8 prosent

Uavhengige og andre: 14,5 prosent

Blir resultatet slik valgdagsmålingen viser, vil det bety vanskelige forhandlinger om fordeling av seter i det irske parlamentet, Dáil.

Stemmelokalene stengte klokken 22 lørdag kveld, og opptellingen av stemmene starter søndag morgen. Kveldens målinger har en feilmargin på 1,3 prosent og er kun en indikasjon på hva man kan forvente.

Nasjonalistparti bykser fram

Ved forrige valg i 2016 fikk partiet Sinn Féin, som historisk sett har vært IRAs politiske fløy, en oppslutning på 13,8 prosent. Målingene viser at partiet nå har en mulighet til å bli med i Irlands neste regjering, men det avhenger av hvem som vil samarbeide med hvem.

Verken Fine Gael eller Fianna Fáil har uttrykt et ønske om å forme regjering med partiet, som i motsetning til dem kjemper for irsk gjenforening.

Upopulær mindretallsregjering

Det moderate høyrepartiet Fine Gael har ledet en mindretallsregjering siden 2011, med Leo Varadkar som statsminister siden 2017.

Statsminister Leo Varadkar avgir sin stemme foran et pressekorps i Dublin. Foto: Phil Noble / Reuters

Partiet har ledet regjeringen med støtte fra uavhengige politikere, inkludert Uavhengighetsalliansen, og de har vært avhengige av en tillitsavtale med sentrumspartiet Fianna Fáil.

Opposisjonspartiet Fianna Fáil har utelukket et samarbeid med partiet, men Varadkar har derimot vært åpen for et samarbeid.

Regjeringen har vært svært upopulær, og ifølge The Irish Times kommer det av at folk mener regjeringen ikke har tatt hensyn til deres daglige behov og bekymringer.

Høy valgdeltakelse

Det var tilsynelatende mange irlendere som ville delta i demokratiet lørdag. Allerede rundt formiddag ble det rapportert om høy valgdeltakelse.

Dette til tross for flere faktorer som kunne påvirket: Stormen Ciara, som brakte med seg vind og regn fra Atlanteren, en stor rugbykamp mellom Irland og Wales (som Irland for øvrig vant), og at det faktum at det er lørdag – en dag det aldri har blitt holdt valg på før i Irland.