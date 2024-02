Lorraine Dempsey fra Wicklow i Irland hadde vært på ferie i Kenya i to uker, og lot kofferten stå i et hjørne da hun kom hjem i slutten av januar.

Men du hun skulle løfte den opp 12 dager senere, så hun noe bevege seg under den – noe som så ut som en liten skorpion.

– Den pilte bort, og jeg sto der barføtt i nattkjole. Jeg lo faktisk, men blandet med masse frykt. Jeg skjønte at jeg ikke bare kunne løpe ut, men måtte vite hvor den var, forteller Dempsey til lokalradioprogrammet «The KCLR Daily».

En skorpion kalt Kenny

– Jeg kalte den Kenny. Det var nok for min egen mentale helses skyld, for å dempe angsten. Jeg visste ikke om den var farlig eller bare ekstra bryderi, fortsetter hun.

I GODT BEHOLD: Ifølge reptilparksjefen er Kenny veldig trygg, og sikret, sammen med andre giftige arter. Foto: Skjermdump fra Facebookvideo / National Reptile Zoo

Etter å ha kikket etter skorpionen uten hell, ringte Lorraine rundt for å finne ut av hva hun skulle gjøre med den ubudne gjesten. Hun hadde både sin 8-årige sønn og to hunder i huset.

Etter hvert fikk hun tak i James Hennessy, sjef for The National Reptile Zoo i Kilkenny. Han bekreftet at hun måtte lokalisere det giftige edderkoppdyret. Dempsey kalte inn venner med hansker og støvler, og begynte å saumfare boligen og soverommet.

– Kan være dødelig for barn

Etter halvannen time, og å ha demontert sengen, fant de en to centimeter lang skorpion av typen Hennessy kaller «Fisher’s Fat Tailed Scorpion». Dempsey skriver på Facebook at den er identifisert som Uroplectes fischeri, i Buthidae-familien.

– Giften kan være dødelig for barn. Heldigvis hadde jeg ikke hatt tid til å pakke ut hele kofferten, ellers kunne jeg fått et ganske stygt stikk. Noen ganger lønner det seg å være litt lat, sier en lattermild Lorraine til radiokanalen.

Navnet Kenny kom naturlig siden skorpionen kom fra Kenya, og nå holder den til i Kilkenny reptilpark. Der passer Hennessy på at den får riktig pleie på avdelingen for giftige kryp.

– Da den ble fanget og levert til meg, fikk vi identifisert den. Den er såpass giftig at den kan påvirke evnen til å puste, sier han til The Irish Times.

Dempsey forsikrer at hun gikk gjennom alle klær og sko før hun pakket i Kenya, men at hun glemte å sjekke selve kofferten. Dermed ble en ekstra passasjer med hjem fra reisen.

– Det er ikke vanlig, men det er ikke uvanlig heller. Det er oftest gekkoer og vi får faktisk ganske mange skorpioner. En sjelden gang frosker og noen ganger slanger, sier reptilparksjefen til RTÉ-programmet «Morning Ireland».