Vaksinemotstandere boikotter britisk supermarkedkjede – andre kunder jubler

Innen 1. oktober skal alle voksne briter ha fått tilbud om to doser med koronavaksine.

Fra samme dato endrer en av Storbrtannias største supermarkedkjeder sine regler for sykepenger.

Morrisons vil ikke betale dem som havner i koronakarantene, hvis de ikke er vaksinert.

Arbeidere som ikke har fått tilbud om to vaksiner eller som har symptomer på covid-19, får beholde sykepengene om de må i karantene

Men saken har provosert mange og vaksinemotstandere er blant dem som har hisset seg mest opp.

De opprettet dermed emneknaggen #BoycottMorrisons for å oppfordre folk til å ikke handle på supermarkedkjeden.

Takknemlige for boikott

Andre kunder er strålende fornøyd med boikotten, skriver Independent.

De bruker nå emneknaggen på Twitter flittig for å uttrykke sin glede.

«Jeg har ikke tidligere handlet på Morrisons. Skal gjøre det nå. De tar en lederrolle i å skape et tryggere miljø for kundene sine #BoycottMorrisons»

«Alle vaksinemotstandere som sier #BoycottMorrisons ... takk for at dere gjør Morrisons til det tryggeste supermarkedet i landet for alle de mest sårbare.»

En kunde i Morrisons butikk i St. Albans i England. Foto: Peter Cziborra / Reuters

Den britiske komikeren Jo Caulfield har også tatt til Twitter med forslag om utvidelse av boikotten: «Kjære #BoycottMorrisons folk, kan dere også være så snille å boikotte mathallen på Marks & Spencer mellom 13.30 og 14 i morgen? Og også boikotte parkeringsplassen på andre siden av gate i det samme tidsrommet. På forhånd takk.»

Vaksinemotstandere slår tilbake med tweets som:

«Hvorfor er de vaksinerte så redde for de uvaksinerte? Skal ikke de være beskyttet nå?»

«Det kan vel ikke være lov å kuttet sykepenger til en spesiell gruppe på grunn av deres medisinske historie?»

Får også kritikk fra fagforeninger

Det er ikke bare vaksinemotstandere som protesterer på at Morrisons vil kutte sykepenger til uvaksinerte.

Storbritannias nest største fagforening Unite er kraftig provosert.

Rob Miguel, som er Unites nasjonale hms-rådgiver, sier til The Telegraph at selv om fagforeningen anbefaler folk å bli vaksinert mener de Morrisons fremgangsmåte er uakseptabel.

– Denne typen tvang bryter med like rettigheter, menneskerettigheter og etikk.

Advokater fortalte avisen at Morrisons kan regne med søksmål. Samtidig er det ikke prøvd noen lignende sak for britisk rett, så resultatet av et eventuelt søksmål er uklart.

Vil at folk skal vaksinere seg

Administrerende direktør i Morrisons David Potts Foto: Reuters Photographer / Reuters

Morrisons forsvarer kutt i sykepenger med at de vil at folk skal vaksinere seg.

– 71 prosent av folk har allerede blitt vaksinert, og vi er alle sammen om dette, sier administrerende direktør David Potts til The Guardian.

Morrisons har i likhet med mange selskaper tapt mye penger under pandemien.

Selskapet sliter nå også med høyere utgifter for å få levert varer til butikken på grunn av stor mangel på sjåfører i Storbritannia for tiden.

Store selskaper krever vaksine

I USA er det flere store selskaper som krever at de ansatte vaksinerer seg for i det hele tatt å få lov til å komme på jobb.

Det gjelder blant annet Netflix, Google, Facebook og CNN. CNN har sagt opp ansatte for å bryte påbudet.

CNN ga i sommer tre ansatte sparken for å ha kommet uvaksinerte på jobb. Foto: Ric Feld / AP

Også i Norge kan arbeidsgiver i noen tilfeller kreve å få vite om du er vaksinert, for å beskytte sårbare grupper. Men det er strenge krav for at arbeidsgiver kan spørre om dette.

– Innhenting av status på vaksinasjon er private helseopplysninger. Så for at arbeidsgiver skal kunne samle denne type opplysninger, så må det være relevant for den aktuelle stillingen, sa avdelingsleder i Arbeidstilsynet Monica Seem til NRK i juni.

Norsk lov åpner ikke for at selskaper kan kutte i sykepenger til uvaksinerte.