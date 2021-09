En kjapp tur gjennom én handlegate i London, bekrefter britenes leveringskrise. Det er tomt for melk og kjøtt i den ene butikken. Grønnsaker er mangelvare i den andre. Skjønnhetsprodukter i den tredje.

Et skrikende behov for sjåfører

Storbritannia har et skrikende behov for rundt 100.000 flere trailersjåfører.

En kombinasjon av brexit og pandemi har ført til den prekære situasjonen. Da britene forlot EU, reiste 14.000 EU-sjåfører hjem. Bare 600 har kommet tilbake.

Det er mangel på 1,7 millioner arbeidere i Storbritannia nå, og anatllet økte med nesten 200 000 i forrige uke. Og transportnæringen er blant de hardest rammede bransjene.

Pandemien har forsinket opplæringen av nye sjåfører. Rundt 40.000 førerprøver for tungtransportører ble avlyst i fjor.I tillegg fører smittesituasjonen til at mange sjåfører til en hver tid er i karantene.

Også restaurantene sliter.

– Kundene krangler og slåss om saltet, sier Sansika Ganeshwaren.

Hun er daglig leder i en KFC-restaurant i den samme gaten der NRK fant tomme hyller i samtlige supermarkeder.

Her er det størst mangel på salt og emballasje.

Restauranter må stenge

Hun bekrefter at de har fjernet populære retter fra menyen, noe som opprører kundene.

– Folk slutter å komme når favorittretten ikke lenger står på menyen. Salget går ned, og det blir mindre jobb for oss ansatte.

Den daglige lederen frykter at hele filialen må stenge og at alle mister jobben.

Rett over gaten ligger Nando's. Resturantkjeden, som spesialiserer seg på kyllingretter, får ikke tak i nok kylling, og har midlertidig stengt rundt 50 filialer. McDonalds har trukket milkshake fra menyen i alle sine 1250 restauranter i Storbritannia. Også det på grunn av leveringsproblemer.

Krav om nytt visum for arbeidsinnvandrere

Den britiske matindustrien krever at regjeringen innfører et nytt, midlertidig visum for arbeidsinnvandrere for å løse krisen. Matbransjen mangler en halv million arbeidere, viser beregninger.

– Hvorfor er det INGEN andre europeiske land som opplever noe i nærheten av disse problemene, spør generalsekretær Fredrik Mellem i Europabevegelsen retorisk.

Det er sjåførmangel og stor etterspørsel etter enkelte varer også i andre deler av Europa, men ikke i samme grad.

– Storbritannia er verken alene om pandemien eller verst rammet av den. Men absolutt alle land i EU/EØS klarer dette uten tomme hyller i butikkene. Det som primært er annerledes med Storbritannia er brexit, skriver han i en e-post til NRK.

Men pandemien har også bidratt til problemene.

Det har vært stor debatt rundt varslingen av nærkontakter av Covid-smittede og kravet om å gå i karantene. Mange sjåfører har vært rammet av det som har fått tilnavnet «pingdemic», der folk blir bedt om å isolere seg gjennom en «ping» i en app på telefonen.

Fra midten av august bortfalt kravet om at fullvaksinerte må i karantene. Men leveringsproblemene fortsetter.

Lave lønninger

Fagforeninger og sjåfører The Observer har snakket med, mener at verken brexit eller pandemi er hovedårsaken til den krisen de nå opplever. Det er dårlige arbeidsvilkår som gjør at få ønsker å kjøre tungtransport i Storbritannia.

– Denne situasjonen kommer etter flere tiår der sjåfører er blitt undervurdert, sier Adrian Jones i fagforeningen Unite til avisen.

Unite representerer arbeidstakere i hele leveringskjeden, fra butikkansatte til sjåfører.

– Ti pund (12,5 kroner) i timen speiler ikke de ferdighetene eller kunnskapene som skal til for å kjøre tungtransport. De blir behandlet med forakt.

Men transportindustrien er ikke alene. Også det britiske landbruket sliter med manglende sesongarbeidere. Grønnsaker råtner på rot og dyr går ikke til slakt som planlagt. Serveringssteder jakter på kokker. Og helse- og omsorgssektoren mangler 160 000 ansatte.

Det britiske arbeidsdepartementet mener bransjene selv må gjøre jobbene mer attraktive gjennom å tilby trening, karriereveiledning og øke lønninger.

– Vi jobber tett med industrien for å komme utfordringene i møte. Utfordringer også andre land i verden sliter med, uttaler departementet til The Observer.